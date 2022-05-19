الشيخ القطان زار أبو حمدان: المقاومة جزء من النسيج الوطني في لبنان

زار رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان مع وفد من الجمعية النائب المنتخب عن دائرة البقاع الأولى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” رامي ابو حمدان في دارته في تعلبايا مهنئا بانتخابه.

واكد الشيخ القطان “أن المقاومة استطاعت في لبنان أن تثبت للمحب والعدو وللقاصي والداني انها، كما عهدناها، جزء من النسيج الوطني، وان معادلة (الشعب والجيش والمقاومة) هي التي حمت لبنان وتحمي لبنان وستبقى هي المعادلة التي تبقي هذا البلد قويا عزيزا مواجها لكل التحديات. فالانتصار الذي تحقق في هذه الانتخابات ينبغي أن نستثمره”، واكد “نحن على يقين بأن وعد السيد حسن نصرالله صادق، وهو دائما منحاز إلى كل الشعب اللبناني، وحزب الله سيبقى إلى جانب الشعب اللبناني وسيعالج ما أمكن”.

من جهته، قال أبو حمدان إن “الحفاظ على المقاومة ونهجها والدفاع عن البلد والوطن ومقدراته وموارده والإنسان في هذا الوطن هو أساس”، وأضاف “نحن أهل عمل ولسنا أهل قول ومد اليد لا يعني الضعف والنداء بالعيش المشترك والسلم الأهلي نقدسه ونتمسك به وندفع ثمنه غاليا وسنبقى نتمسك به”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام