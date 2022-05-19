انخفاض مفاجئ في مخزونات النفط الخام الأميركية

أظهرت بيانات رسمية في الولايات المتحدة انخفاضاً مفاجئاً في مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي، بعد 3 أسابيع متتالية من الزيادة، ومع ارتفاع استهلاك المصافي في البلاد.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إنّ “مخزونات النفط الخام التجارية في البلاد انخفضت بمقدار 3.4 ملايين برميل إلى 420.8 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في 13 مايو/أيار الجاري”، فيما كانت تقديرات المحللين أن ترتفع نحو 1.4 مليون برميل.

ووفقاً للبيانات الأميركية الجديدة، تراجعت مخزونات الولايات المتحدة من البنزين أيضاً، بمقدار 4.8 ملايين برميل الأسبوع الماضي، بفارق كبير عن توقعات المحللين أن تنخفض حوالى 1.3 مليون برميل فقط.

في المقابل، أشارت إدارة معلومات الطاقة إلى أنّ “مخزون الولايات المتحدة من نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ووقود الطائرات، ارتفعت بمقدار 1.2 مليون برميل”.

وبلغ متوسط استهلاك المصافي الأميركية من النفط الخام 15.9 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 239 ألف برميل على المتوسط اليومي للأسبوع الذي سبقه.

وأظهرت البيانات الجديدة أنّ متوسط واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بلغ 6.6 ملايين برميل يومياً الأسبوع الماضي، بزيادة 299 ألف برميل يومياً على متوسط الأسبوع الذي سبقه.

المصدر: الميادين