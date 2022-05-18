الأمين العام للأمم المتحدة: هناك نقص تغذية متفاقم حول العالم قد يقود إلى كارثة بسبب الحرب على أوكرانيا (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2022 - 23:42

الأمين العام للأمم المتحدة: هناك نقص تغذية متفاقم حول العالم قد يقود إلى كارثة بسبب الحرب على أوكرانيا (وكالة يونيوز)

منذ 1 ساعة 18 May، 2022
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