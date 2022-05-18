انفوغراف | من يمتلك الكتلة النيابية الاكثر وزناً وشعبية؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2022 - 23:42
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السيد نصر الله: الحضور الكبير يوم الانتخابات والنتائج تعطي رسالة واضحة وقوية حول التمسك بالمقاومة والمعادلة الذهبية
السيد نصر الله: أقول لجمهورنا الوفي لقد أمنتم شبكة الأمان السياسية والشعبية المطلوبة للمقاومة وسلاحها في وجه الاستهداف
السيد نصر الله: الذي حصل هو انتصار كبير جدا ويجب أن نفتخر ونعتز به خصوصا عندما نرى ظروف المعركة والمال الذي أنفق
السيد نصر الله: نحن أمام مجلس نيابي مكون من كتل ومستقلين ولا يوجد فريق سياسي لديه الأكثرية النيابية
السيد نصر الله: قد تكون مصلحة لبنان والشعب اللبناني فيما حصل أي أن لا يحصل أي فريق على أكثرية في المجلس النيابي
السيد نصر الله: حجم الأزمات الموجودة في البلد لا يستطيع فريق أن يعالجها لوحده حتى لو حصل على الأكثرية
السيد نصر الله: التخلف عن تحمل المسؤولية هو خيانة للأمانة وتخلف عن الوعود التي أطلقت خلال الحملات الانتخابية
السيد نصر الله: لتهدئة السجالات الاعلامية والسياسية والسجال لن يؤدي إلى نتيجة سوى توتير البلد
السيد نصر الله: الشكر لكل الذين شاركوا في الانتخابات وخصوصا الذين أعطوا أصواتهم للمقاومة وحلفائها وأصدقائها
السيد نصر الله: أخص بالشكر عوائل الشهداء والجرحى وكبار السن والمرضى وعلماء الدين والاعلاميين والماكينات الانتخابية
السيد نصر الله: شكر خاص لقادة وكوادر المقاومة وللأخوين العزيزين النائبين السابقين السيد نواف الموسوي والوليد سكرية
السيد نصر الله: الشكر للنائب السابق أنور جمعة ونرحب بالنواب الجدد ملحم الحجيري وينال الصلح ورائد برو ورامي أبو حمدان
السيد نصر الله: عدم مشاركة تيار المستقبل والرئيس الحريري في الانتخابات يحتاج الى مقاربة هادئة وموضوعية ويبنى عليها
السيد نصر الله: هل رأى أحد السفير الايراني بينما السفيرة الاميركية تزور مراكز اقتراع والسفير السعودي الانشط انتخابيا
السيد نصر الله: طالما لدينا هذا النظام الانتخابي الطائفي فهذا يعني ان عدد النواب لا يعبر عن الارادة الشعبية
السيد نصر الله: قانون انتخاب لبنان دائرة انتخابية واحدة وتمثيل نسبي وخفض سن الاقتراع الى 18 سنة يعبر عن الارادة الشعبية
السيد نصر الله: لحلفائنا الذين لم يحالفهم الفوز نحن نمثلهم وإلى جانبهم وسنكمل في خدمة شعبنا وقضيتنا
السيد نصر الله: سنعمل على كل ما وعدنا به وسنحضر أكثر سواء في الدولة أو بامكاناتنا الذاتية ولن نبخل بشيء على الناس
السيد نصر الله: من يطلق النار يفعل حراما ويؤذي الناس وهذا ليس من علامات الابتهاج
حركة امل وحزب الله: ندعو مناصرينا لعدم تنظيم مسيرات كي لا يأخذ بعض الموتورين الامور الى أماكن تعكّر صفو النجاح الانتخابي
حركة امل وحزب الله: نحث الأجهزة الأمنية على توقيف الذين اطلقوا النار في الساعات الماضية على مناصري حركة امل وحزب الله
كتلة الوفاء للمقاومة: نجدد التزامنا العمل من أجل صون كرامة لبنان وإعادة الدولة التي تقوم بواجباتها تجاه المواطنين
الوفاء للمقاومة: ندعو القوى والتيارات السياسية كافة إلى وقف كافة السجالات الإنتخابية من أجل النهوض بالبلد
فرنجية: علينا العمل معًا والتحاور لبناء دولة وأدعو إلى المرونة والإنفتاح إنقاذًا للبلد
رئيس الحكومة العراقية خلال تهنئته الرئيس بري بالانتخابات أبلغه باستمرار العراق بمد لبنان بالفيول الخاصة بكهرباء لبنان
المجلس المركزي لمصرف لبنان يمدد مفاعيل التعميم 161 لغاية نهاية شهر تموز 2022
جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون يتقدمون بشكوى جزائية بسبب التلاعب بالداتا في ملف دعويي سلامة ومكتف
شرطة الاحتلال الإسرائيلي توافق على تنظيم مسيرة الأعلام نهاية الشهر الجاري وستمر عبر الحي الإسلامي نحو حائط البراق
زعيم منظمة "لاهافا" الصهيونية المتطرفة بنتسي غوفشتاين يدعو المستوطنين لهدم قبة الصخرة أثناء المسيرة
حركة حماس: الدعوة إلى هدم قبة الصخرة المشرفة تصعيد خطير ضد مقدساتنا وسيتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات
حماس: نار اللهب التي تعبث بها هذه الجماعات المتطرفة سترتد على قادة الاحتلال وتحمل في طياتها نذر سقوطهم وزوال كيانهم
سرايا القدس: المقاومة أصبحت أكثر قوة وعتادا ورجالها جاهزون لصد أي عدوان أو حماقة يقدم عليها العدو الإسرائيلي
البنك الدولي: سيتم تخصيص 12 مليار دولار على مدى الـ15 شهرا المقبلة لمعالجة أزمة الغذاء العالمية
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين: لا أتوقع دخول أميركا في حالة ركود لكن أوروبا أكثر عرضة وأكثر انكشافا في جبهة الطاقة
يتحدث الأمين العام لحزب الله خلال الإحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده الذي سيقام يوم الجمعة ال 5 عصرا في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_ الحدث
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
انفوغراف | من يمتلك الكتلة النيابية الاكثر وزناً وشعبية؟
منذ 1 ساعة
18 May، 2022
خبر وصورة
-
لبنان
من الذي يمتلك الكتلة النيابية الوازنة والإرادة الشعبية الأقوى؟ انفوغراف يحمل الإجابة.
المصدر:
خاص
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