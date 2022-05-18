جيش الاحتلال الاسرائيلي يقتحم قرية عانين غرب جنين في هذه الاثناء (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2022 - 01:40

جيش الاحتلال الاسرائيلي يقتحم قرية عانين غرب جنين في هذه الاثناء (وكالة يونيوز)

منذ 48 mins 18 May، 2022
أخبار موقع المنار

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