جيش الاحتلال الاسرائيلي يقتحم قرية عانين غرب جنين في هذه الاثناء (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2022 - 01:40
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يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله غداً الأربعاء الساعة 8:30 مساءً عبر المنار حول الانتخابات وآخر التطورات
رئيس مجلس النواب نبيه بري: فلتكن نتائج الانتخابات النيابية محطة لتهدئة النفوس الحامية وليقتنع الجميع أننا أبناء وطن واحد
الرئيس بري: لنبذ خطاب الكراهية والدعوة مفتوحة للبدء فوراً بحوار جدّي مع كافة قوى المجتمع المدني
الرئيس بري: حدود لبنان وثرواته هي استحقاق سيادي لا يقبل التفريط بأي حق أو مساومة حيث أن لبنان يملك كل عناوين القوة
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: نعلن اليوم أن لدينا الكتلة والتكتل الأكبر في المجلس النيابي
النائب باسيل: كثيرون كانوا يتوقعون موتنا سياسياً في هذه الانتخابات وهذا الأمر لم يتحقق
النائب باسيل: نجدد دعوتنا للحوار ويدنا ممدودة للعمل من أجل إنقاذ البلد
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان: نتقبّل النتيجة ونتطلّع إلى مرحلة جديدة مع إعادة تقييمنا لوضعنا الداخلي
أرسلان: نحترم رأي الناس ولو أتى على حسابنا وأبقى على الفاسدين إلا أن الأهم الحفاظ على التنوع الذي لطالما نادينا بأهميته
حاكم مصرف لبنان: الاستمرار في تطبيق التعميم 161 الى زمن غير محدد وذلك على منصة "Sayrafa"
إعلام العدو: "الجيش الإسرائيلي" سيجري نهاية الشهر الجاري مناورات عسكرية تحاكي هجوما واسعا على إيران
الرئيس الروسي: ما يحدث بشأن أوكرانيا مرتبط بالسياسة الخاطئة للغرب الذي تجاهل مخاوف روسيا وشجع الفاشية الجديدة
فلاديمير بوتين: دول الاتحاد الأوروبي تفرض عقوبات على روسيا بضغط أمريكي وهذا سيؤدي للإضرار باقتصاداتها
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: روسيا لن تسمح باندلاع حرب عالمية ثالثة وردها سيكون فائق القوة حال تعرضها لهجوم
رئيس وزراء السويد: سنسلم طلبنا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي غداً مع فنلندا
البيت الأبيض: واثقون من إمكانية التوصل لتوافق بشأن انضمام السويد وفنلندا لعضوية النيتو رغم التحفظ التركي
المستشار الألماني: سنعمل على تسريع التصديق على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
الخارجية الأمريكية: لا نعتقد أن حواراً مع روسيا مفيداً في الوقت الحالي
الرئاسة الفرنسية: ماكرون يبلغ زيلنسكي أن طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيتم دراسته في حزيران المقبل
الدفاع الروسية: 265 عسكريا أوكرانيا استسلموا في مجمع آزوفستال بماريوبول بينهم 51 مصابا بجروح خطيرة
الخارجية الروسية: روسيا تنسحب من مجلس دول بحر البلطيق مع الاحتفاظ بوجودها في المنطقة
يتحدث الأمين العام لحزب الله خلال الإحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده الذي سيقام يوم الجمعة ال 5 عصرا في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_ الحدث
الدفاع الروسية: 265 عسكريا أوكرانيا استسلموا في مجمع آزوفستال بماريوبول بينهم 51 مصابا بجروح خطيرة
الخارجية الروسية: روسيا تنسحب من مجلس دول بحر البلطيق مع الاحتفاظ بوجودها في المنطقة
مدينة شنغهاي الصينية حققت "صفر كوفيد" وتواصل فرض إغلاق على ملايين السكان
عاصفة ترابية تتسبب بانعدام الرؤية في السعودية
أسعار النفط تصعد إلى مستوى هو الأعلى في نحو 7 أسابيع متجاوزا ال115 دولارا للبرميل
يتحدث الأمين العام لحزب الله خلال الإحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده الذي سيقام يوم الجمعة ال 5 عصرا في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_ الحدث
حركة حماس: اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي في جنين لن توهن عزم الشعب الفلسطيني ومقاومته
وكالة سانا: سقوط 5 شهداء وجرح 7 بينهم أطفال ومدنيين في عدوان اسرائيلي استهدف منطقة مصياف
القوة البحرية بالجيش الايراني تحبط عملية اختطاف سفينة تجارية ايرانية في خليج عدن من قبل قراصنة مجهولين
منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: مفاوضات فيينا أعيد فتحها وهناك أفق للتوصل إلى اتفاق نهائي
البنتاغون: اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأميركي ونظيره الروسي لم يعالج أي مشكلة خطيرة ولم يؤد إلى تغييرات بسلوك الروس
إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد ظهر يوم الجمعة خلال مهرجان شعبي في البقاع في عين بورضاي ورياق وسهل مشغرة
الدفاع البريطانية: قواتنا ستنفذ مناورات عسكرية هذا الشهر في واحدة من أكبر عمليات الانتشار منذ الحرب الباردة
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
جيش الاحتلال الاسرائيلي يقتحم قرية عانين غرب جنين في هذه الاثناء (وكالة يونيوز)
منذ 48 mins
18 May، 2022
اقتحام قرية عانين
الاحتلال الاسرائيلي
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