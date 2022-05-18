موسكو: لافروف يعزي بوفاة شيرين أبو عاقلة ويؤكد ضرورة إجراء تحقيق شامل وموضوعي بحادثة قتلها (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2022 - 00:04

موسكو: لافروف يعزي بوفاة شيرين أبو عاقلة ويؤكد ضرورة إجراء تحقيق شامل وموضوعي بحادثة قتلها (روسيا اليوم)

منذ 2 ساعة 17 May، 2022
أخبار موقع المنار

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