دراسة.. “الباراسيتامول” قد يتلف الكبد والكليتين

حذرت وزارة الصحة البريطانية من أن الإفراط بتناول مسكن الألم المعروف “الباراسيتامول”، يمكن أن يؤدي إلى تلف الكبد والكليتين، والوفاة في مرحلة لاحقة.

وذكرت في دراسة نشرتها صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية، أنه “في حين يعتبر “الباراسيتامول” آمنًا عند تناوله بالجرعة الصحيحة، فإنه يأتي أيضًا مع قائمة خطيرة من الآثار الجانبية في حال تم تناول جرعات زائدة”.

وأكدت ان “الأبحاث أثبتت أن الجرعات الزائدة من “الباراسيتامول” يمكن أن تسبب آثارًا جانبية خطيرة، لذلك يجب عدم زيادة الجرعة أو تناول جرعة مضاعفة إذا كان الألم شديدًا، ويستند هذا التحذير إلى قدرة هذا المسكّن على إحداث تلف في الكبد أو الكلى”.

وشددت الدراسة على أنه “سواء كان المريض يتناول “الباراسيتامول” لتخفيف الصداع أو لتقليل درجة الحرارة، يجب تناول هذا المسكن الشائع بالكمية الصحيحة”.

وأوضحت أن “الجرعة المعتادة الموصى بها للبالغين هي قرص أو قرصان عيار 500 ملغ أربع مرات في اليوم كحد أقصى”.

وحذرت الدراسة أيضا من “أن الاستمرار في تناول جرعات زائدة من “الباراسيتامول”، يزيد من خطر الإصابة بتلف الكبد أو الكلى”، مضيفة: “الأسوأ من ذلك أن مثل تلك الآثار الجانبية قد تكون قاتلة في بعض الحالات”.

المصدر: وكالات