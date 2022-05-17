وزير الداخلية بسام مولوي: الفائزون في دائرة الشمال الثالثة هم ستريدا جعجع ووليم طوق وميشال معوض وطوني فرنجية وغياث يزبك وجبران باسيل وأديب عبد المسيح وجورج عطالله وميشال الدويهي وفادي كرم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2022 - 01:00

وزير الداخلية بسام مولوي: الفائزون في دائرة الشمال الثالثة هم ستريدا جعجع ووليم طوق وميشال معوض وطوني فرنجية وغياث يزبك وجبران باسيل وأديب عبد المسيح وجورج عطالله وميشال الدويهي وفادي كرم

منذ 1 ساعة 17 May، 2022
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