وزير الداخلية يعلن النتائج الرسمية في الشوف عاليه وبيروت الاولى والمتن

اعلن وزير الداخلية بسام المولوي ان نتائج دائرة الشوف – عاليه النهائية أظهرت حصول لائحة الشراكة والارادة على 7 مقاعد، و3 مقاعد للائحة توحدنا للتغيير، و3 مقاعد للائحة الجبل.
وكشف مولوي في مؤتمر صحفي من وزارة الداخلية حول نتائج الانتخابات النيابية، مساء اليوم الاثنين، ان الفائزين بدائرة الشوف – عاليه هم: مارك ضو، أكرم شهيب، نزيه متى، راجي السعد، تيمور جنبلاط، جورج عدوان، مروان حماده، نجاة عون صليبا، سيزار أبي خليل، بلال عبدالله، حليمة القعقور، غسان عطالله، فريد البستاني.
وعلى صعيد دائرة بيروت الاولى، اعلن مولوي فوز: غسان حاصباني، نقولا صحناوي، نديم الجميّل، جان طالوزيان، بولا يعقوبيان، آغوب ترزيان، جهاد بقردوني وسينتيا زرازير.
كما أكد مولوي أن “نسبة الاقتراع في دائرة المتن بلغت 48.6 في المئة والفائزون هم ملحم الرياشي وسامي الجميّل والياس حنكش وابراهيم كنعان وميشال المر وهاغوب بقرادونيان والياس بو صعب ورازي الحاج”.
المصدر: موقع المنار