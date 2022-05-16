وزير الداخلية يعلن النتائج الرسمية في الشوف عاليه وبيروت الاولى والمتن

اعلن وزير الداخلية ​بسام المولوي​ ان نتائج دائرة الشوف – عاليه النهائية أظهرت حصول لائحة الشراكة والارادة على 7 مقاعد، و3 مقاعد للائحة توحدنا للتغيير، و3 مقاعد للائحة الجبل.

وكشف مولوي في مؤتمر صحفي من وزارة الداخلية حول نتائج ​الانتخابات النيابية​، مساء اليوم الاثنين، ان الفائزين بدائرة الشوف – عاليه هم: مارك ضو، أكرم شهيب، نزيه متى، راجي السعد، تيمور جنبلاط، جورج عدوان، مروان حماده، نجاة عون صليبا، سيزار أبي خليل، بلال عبدالله، حليمة القعقور، غسان عطالله، فريد البستاني.

وعلى صعيد ​دائرة بيروت الاولى​، اعلن مولوي فوز: غسان حاصباني، نقولا صحناوي، نديم الجميّل، جان طالوزيان، بولا يعقوبيان، آغوب ترزيان، جهاد بقردوني وسينتيا زرازير.

كما أكد مولوي أن “نسبة الاقتراع في ​دائرة المتن​ بلغت 48.6 في المئة والفائزون هم ملحم الرياشي وسامي الجميّل والياس حنكش وابراهيم كنعان وميشال المر وهاغوب بقرادونيان والياس بو صعب ورازي الحاج”.

المصدر: موقع المنار