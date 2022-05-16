الفائزون في البقاع الثالثة: حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، إيهاب حمادة، علي المقداد، إبراهيم الموسوي، جميل السيد، سامر التوم، ينال صلح، ملحم الحجيري، أنطوان الحبشي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2022 - 18:56

الفائزون في البقاع الثالثة: حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، إيهاب حمادة، علي المقداد، إبراهيم الموسوي، جميل السيد، سامر التوم، ينال صلح، ملحم الحجيري، أنطوان الحبشي

منذ 58 mins 16 May، 2022
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