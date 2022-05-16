الصين تختبر منطادا حلق إلى مستويات قياسية

اختبر الخبراء من الأكاديمية الصينية للعلوم نموذجا معدلا للمنطاد الوطني “جيمو -1” في منطقة هضبة التبت.

وكتبت صحيفة “China Daily” أن المنطاد ارتفع إلى علو 9032 مترا فوق مستوى سطح البحر، مدققة أن هذا الجهاز حطم الرقم القياسي الخاص به، وكان على مستوى أعلى من جبل إيفرست (8849 مترا) وهو أعلى جبل في العالم. استخدمت الأكاديمية هذا المنطاد الذي يبلغ وزنه 2,6 طن وحجمه 9 آلاف متر مكعب، لأغراض الأرصاد الجوية.

وقال معهد الأبحاث لهضبة التبت التابع لأكاديمية العلوم الصينية أن مثل هذا المنطاد القوي يرتفع إلى مثل هذا الارتفاع لأول مرة في التاريخ. فقد ارتفع النموذج الأول للمنطاد “جيمو-1” في عام 2019 إلى ارتفاع 7 آلاف متر.

وتم إنتاج غلاف منطاد الهيليوم هذا من مادة خاصة تسمح بالتحليق في درجات حرارة تصل إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر. وتم تزويد الجهاز بأجهزة حديثة يستطيع العلماء بفضلها الحصول على بيانات عن الغلاف الجوي، بما في ذلك محتوى الكربون الأسود والميثان وثاني أكسيد الكربون ومواد أخرى على ارتفاعات عالية في الهواء.

المصدر: تاس