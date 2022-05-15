تواصل العملية الانتخابية في لبنان وتفاوت في نسب الاقبال

تتواصل العملية الانتخابية في لبنان في 15 دائرة وسط تفاوت في نسب الاقبال من قبل المقترعين حيث تخطت في بعض المراكز الانتخابية 20% حتى الان ولا زالت اقل من 10% في مراكز اخرى حسب المناطق.

وتسجَّل زحمة مقترعين وانتظار في الطوابير في العديد من اقلام الاقتراع بينما يسود اقبال هادئ في اماكن اخرى ، ووقعت بعض الاشكالات الامنية في عدد محدود من الاماكن وتدخل الجيش لفضها، كما سجلت بعض الشكاوى حول مشاكل لوجستية وتنظيمية او بطء في عملية الانتخاب.

في الصورة نسب الاقتراع حسب وزارة الداخلية حتى الساعة 11 قبل الظهر:

المصدر: موقع المنار