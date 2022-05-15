تواصل العملية الانتخابية في لبنان وتفاوت في نسب الاقبال – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 15 2022 - 13:04

تواصل العملية الانتخابية في لبنان وتفاوت في نسب الاقبال

منذ 53 mins 15 May، 2022
والد الشهيد علي ابو طعام
لبنان

تتواصل العملية الانتخابية في لبنان في 15 دائرة وسط تفاوت في نسب الاقبال من قبل المقترعين حيث تخطت في بعض المراكز الانتخابية 20% حتى الان ولا زالت اقل من 10% في مراكز اخرى حسب المناطق.

وتسجَّل زحمة مقترعين وانتظار في الطوابير في العديد من اقلام الاقتراع بينما يسود اقبال هادئ في اماكن اخرى ، ووقعت بعض الاشكالات الامنية في عدد محدود من الاماكن وتدخل الجيش لفضها، كما سجلت بعض الشكاوى حول مشاكل لوجستية وتنظيمية او بطء في عملية الانتخاب.

اقبال على الانتخابات 1 thumbnail_IMG-20220515-WA0119

في الصورة نسب الاقتراع حسب وزارة الداخلية حتى الساعة 11 قبل الظهر:

a9e3864bcb58f5de51479999ee092b8a

 

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج شهر رمضان المبارك
إستطلاع برامج شهر رمضان المبارك

إغلاق مشاركة