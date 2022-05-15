انطلاق العملية الانتخابية النيابية وسط اجراءات أمنية للجيش وقوى الامن

انطلقت عند السابعة صباحا الانتخابات النيابية في المحافظات، في جو من الهدوء، وسط اجراءات أمنية مشددة اتخذتها عناصر الجيش وقوى الامن الداخلي. وتوزعت اللوائح كالآتي:

بيروت(دائرتان)

بيروت الأولى – 6 لوائح

بيروت الثانية – 9 لوائح

جبل لبنان(4 دوائر)

قضاءا جبيل وكسروان – 7 لوائح

قضاء المتن – 6 لوائح

قضاء بعبدا – 7لوائح

قضاءا الشوف وعاليه – 7 لوائح

الشمال (3 دوائر)

عكار – 8 لوائح

الضنية المنية وطرابلس – 11 لائحة

البترون الكورة بشري وزغرتا – 7 لوائح

البقاع (3 دوائر)

زحلة – 8 لوائح

البقاع الغربي وراشيا – 6 لوائح

بعلبك الهرمل – 6 لوائح

الجنوب(3 دوائر)

صيدا وجزين – 7لوائح

صور وقرى صيدا الزهراني – 4 لوائح

النبطية وبنت جبيل وحاصبيا – مرجعيون – 3 لوائح

وافادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في المناطق برسائل عن عملية انطلاق الاقتراع، جاءت كالآتي:

دائرة بيروت الاولى

انطلقت عملية الاقتراع في دائرة بيروت الاولى التي تضم منطقة الاشرفية، الرميل والمدور عند السابعة صباحا ويتنافس فيها 39 مرشحا في 6 لوائح على 8 مقاعد نيابية. في حضور رؤساء الاقسام، ومندوبي المرشحين والبعثة الاوروبية لمراقبة الانتخابات وجمعيةLADE وسط اجراءات أمنية مشددة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

134886 ناخبا من المفترض ان يدلوا بأصواتهم لاختيار ممثليهم في الندوة البرلمانية لملء 8 مقاعد: 3 مقاعد للأرمن الارثوذكس، مقعد للأرمن الكاثوليك، مقعد للموارنة، مقعد للروم الارثوذكس، مقعد للروم الكاثوليك ومقعد للأقليات.

النبطية



يستعد الناخبون في قضاء النبطية وعددهم 159448 ناخبا للادلاء بأصواتهم لاختيار ثلاثة نواب للندوة البرلمانية حيث يتنافس 6 مرشحين عن القضاء موزعين على لائحتين ضمن دائرة الجنوب الثالثة في اجواء معركة تبدو هادئة جدا.

وفتحت اعتبارا من السابعة من صباح اليوم صناديق الاقتراع امام الناخبين في بلدات القضاء وعددها 42 بلدة وقرية وسط اجراءات امنية اتخذتها وحدات من الجيش حول مراكز الاقتراع فيما تولت عناصر من قوى الامن الداخلي ضبط عملية انتخاب المقترعين داخل أقلام الاقتراع والتي بلغ عددها 253 قلما ، فيما بلغ عدد مراكز الاقتراع في قضاء النبطية 42 مركزا.

واتم رؤساء الاقلام تجهيز نشر لوائح شطب عند مدخل كل قلم، وتم فتح صندوق الاقتراع بحضور مندوبي اللائحتين واعدت الزاوية المخصصة لاقتراع كل ناخب.

وفي مدينة النبطية بلغ مجموع أقلام الاقتراع 37 قلما خصصت للناخبين من أبناء المدينة في 3 مراكز هي ثانوية حسن كامل الصباح الرسمية وضمت 16 قلما مخصصة لاقتراع الناخبين في حي السرايا، مهنية النبطية وعدد الاقلام فيها 13 قلما خصصت للناخبين من حي البياض، مدرسة عبد اللطيف فياض وعدد الاقلام فيها 8 خصصت لناخبي حيي المسيحيين والميدان.

يتنافس في دائرة النبطية 6 مرشحين في لائحتين وهم:

– محمد رعد، هاني قبيسي، وناصر جابر ضمن لائحة الامل والوفاء المدعومة من تحالف حزب الله – حركة امل

– وسيم غندور، وفيق ريحان وعلي وهبي ضمن لائحة ” معا نحو التغيير” المدعومة من الحزب “الشيوعي اللبناني” و “حركة الطليعة” و “منظمة العمل الشيوعي ومجموعات “نجم” و”انتفاضة 17 تشرين”،

و توزع مندوبو الجمعية اللبنانية لمراقبة الانتخابات “لادي” ومراقبين دوليين داخل اقلام الاقتراع وفي محيطها لمراقبة العملية الانتخابية ، فضلا عن تواجد مندوبين من كلا اللائحتين داخل كافة اقلام الاقتراع .

ويتابع محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه منذ الصباح سير الانتخابات من مكتبه في السرايا، وهو على تواصل وتنسيق دائم مع القائمقامين في مرجعيون بنت جبيل وحاصبيا ومع وزارة الداخلية في بيروت وقادة الاجهزة الامنية لادارة اليوم الانتخابي بكل تفاصيله الامنية واللوجستية والميدانية والعملانية .

جبيل

وفي جبيل، انطلقت صباح اليوم العملية الانتخابية النيابية في قضاء جبيل وسط تدابير امنية اتخذها الجيش اللبناني والقوى الامنية امام مراكز الاقتراع والطرق المؤدية اليها ، لاسيما في بلدات الجرد الجنوبي ، لاختيار نائبين مارونيين ونائب شيعي من بين 21 مرشحا موزعين على 7 لوائح انتخابية .

وعند السابعة صباحا فتحت اقلام الاقتراع ال 179، الموزعة على 87 مركزا في 85 بلدة من بلدات القضاء في حضور مندوبين عن المرشحين واللوائح الانتخابية ولم تسجل اي اعتراضات حتى هذه الساعة حيث من المتوقع ان تشهد فترة قبل الظهر اقبالا خفيفا على صناديق الاقتراع في حين تحتد الحماوة الانتخابية في فترة بعد الظهر حتى السابعة مساء ساعة اقفال الصناديق .

اشارة الى ان عدد الناخبين في القضاء 80 ألف ناخب .

بعلبك

وفي دائرة بعلبك الهرمل بلغ عدد الناخبين 341262 ناخبا، من بينهم 251417 ناخبا شيعيا، 46127 سنيا، 23960 مارونيا، 19467 ناخبا من طائفتي الروم الكاثوليك والأرثوذكس، و291 ناخبا من طوائف ومذاهب مختلفة.

وقد تم توزيع الناخبين في قضاء بعلبك على 141 مركزاً، فيما عدد أقلام الاقتراع 488 قلما.

تتنافس في دائرة البقاع الثالثة في محافظة بعلبك الهرمل 6 لوائح، على 10 مقاعد نيابية، من بينها لائحة واحدة مكتملة هي لائحة “الأمل والوفاء”، التي يتحالف فيها ثنائي “أمل” و”حزب الله” مع “التيار الوطني الحر” ومرشحون مستقلون، وهي تضم 6 مرشحين شيعة هم النواب الحاليين: حسين علي الحاج حسن، غازي محمد زعيتر، علي محمد سلمان بشير المقداد، ابراهيم علي الموسوي، إيهاب عروه حماده، واللواء جميل محمد أمين امين السيد، والمرشحين السنيين ينال صلح وملحم البريدي، المرشح الماروني عقيد حنا حدشيتي والمرشح عن مقعد الروم الملكيين الكاثوليك سامر أسعد التوم.

اللائحة الثانية هي لائحة “بناء الدولة” برئاسة الشيخ عباس حسين الجوهري، المتحالف مع حزب “القوات اللبنانية” ممثلة بالنائب الحالي أنطوان البدوي حبشي، وقد باتت تقتصر على سبعة مرشحين بعد انسحاب ثلاثة شيعة منها وهم: رفعت نايف المصري، هيمن عباس مشيك، ورامز ناصر قمهز، أما باقي الأعضاء فهم: رشيد علي عيسى وحسين علي رعد (شيعيان)، صالح محمد الشل، وزيدان الحجيري، عن المقعدين السنيين، وإيلي موصوف البيطار عن مقعد الروم الكاثوليك.

واللائحة الثالثة هي لائحة “ائتلاف التغيير”، المدعومة من جمعيات المجتمع المدني، وتضم 9 مرشحين هم: عباس محمد ياغي، الشريف سمير سليمان، سامي مدحت الطفيلي، أسامة نجيب شمص، علي حسين أبي رعد (شيعة)، محمد محمود الحجيري وخالد علي صلح (عن المقعدين السنيين)، طلال الياس المقدسي عن المقعد الكاثوليكي، ويوسف ملحم الفخري عن المقعد الماروني.

والرابعة هي لائحة “مستقلون ضد الفساد” التي تتألف من تسعة مرشحين، وترك فيها أحد المقاعد الشيعية شاغرا، وتضم: هاني علي شمص، عماد أحمد ناصر الدين، حسن توفيق مظلوم، حسين علي درويش، السيد أحمد السيد محمد شكر (شيعة)، علي عمران عبد الحميد، وأحمد شحاده كرنبي (سنيان)، شوقي طنوس الفخري (ماروني)، وعبدالله فرج عاد (روم كاثوليك).

اللائحة الخامسة هي لائحة “العشائر والعائلات للإنماء”، التي أضحت بعد انسحاب رئيسها مدحت رشدي زعيتر، تقتصر على ثلاثة مرشحين شيعة هم: حسن محمد المصري، محمد ديب حيدر عثمان، وشهرازد علي حمية، والمرشحين السنيين محمد أحمد فليطي، وعلي كليب المولى.

أما اللائحة السادسة، فهي لائحة “قادرين” المدعومة من حركة “مواطنون ومواطنات في دولة”، وتقتصر على أربعة مرشحين، هم: محمد حسين الجباوي، ساره منصور زعيتر، وضاهر صادق أمهز (شيعة)، والمرشح عن المقعد الكاثوليكي ميشال جورج مهنا.

طرابلس



وفي قضاء طرابلس الذي يضم مدن وبلدات طرابلس، الميناء، القلمون، البداوي ووادي النحلة تتنافس 11 لائحة على 8 مقاعد نيابية 5 للسنة 1 للموارنة 1 للروم الأرثوذكس وواحد للعلويين ويبلغ عدد الناخبين فيه 438254 ناخبا موزعين على 385 قلما داخل 43 مركز اقتراع.

وقد بدت الحركة الانتخابية خجولة في الصباح، ومن المتوقع ان ترتفع مع تقدم ساعات النهار، ولم تسجل اي اعتراضات تذكر حتى الساعة.

كسروان



حل يوم الإستحقاق الإنتخابي المنتظر في دائرة كسروان – الفتوح وجبيل حيث فتحت صناديق الاقتراع عند الساعة السابعة في حضور مندوبي اللوائح المتنافسة في 69 بلدة وقرية في قضاء كسروان – الفتوح وبدت الحركة صباحا هادئة وخجولة وسط انتشار كثيف لوحدات من الجيش اللبناني والعناصر الامنية .

يتوجه اليوم نحو 96000 ناخب في القضاء مسجلين على لوائح الشطب لانتخاب خمسة مقاعد نيابية تتنافس عليها سبعة لوائح انتخابية: ثلاثة منها تتسم بالطابع العائلي التقليدي ( افرام ، الخازن والبون)، لائحتان مدعومتان من الأحزاب ( “التيار الوطني الحر” “والقوات اللبنانية”)، بالإضافة الى لائحتين للمجتمع المدني والحركات التغييرية.

البترون



إنطلقت العملية الإنتخابية في قضاء البترون وفتحت أقلام الإقتراع عند السابعة تماما في ظل تدابير وإجراءات اتخذتها عناصر من قوى الأمن الداخلي المتواجدين في محيط مراكز الاقتراع وعند مداخلها لتأمين سير الانتخابات بالاضافة الى دوريات للجيش اللبناني وذلك في ظل أجواء من الهدوء والانتظام.

وحضر مندوبو المرشحين وأفراد البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات وجمعية Lade باكرا لمواكبة الانتخابات وذلك بإشراف قائمقام البترون روجيه طوبيا.

ويتوجه اليوم الناخبون البترونيون للادلاء بأصواتهم في أقلام الإقتراع التي يبلغ عددها 143 قلما موزعين في 72 مركزا مخصصا لـ 68 بلدة وقرية في قضاء البترون.

62444 ناخبين مسجلين على لوائح الشطب هم معنيون اليوم في عملية إختيار نائبين عن منطقة البترون في الندوة البرلمانية من أصل 11 مرشحا موزعين على 7 لوائح في دائرة الشمال الثالثة منها ما هو مكتمل ومنها ما هو غير مكتمل.

بيروت الثانية



فتحت صناديق الاقتراع للانتخابات النيابية السابعة صباح اليوم، في مختلف الاقلام في دائرة بيروت الثانية، على الشكل الآتي:

– الباشورة: 7 مراكز وتضم 94 قلم اقتراع.

– المصيطبة: 9 مراكز وتضم 125 قلم اقتراع

– المزرعة: 11 مركزا وتضم 154 قلم اقتراع.

– زقاق البلاط: 7 مراكز وتضم 87 قلم اقتراع.

– المرفأ: مركز 1 وتضم 18 قلم اقتراع.

– دار المريسة: مركزان وتضم 21 قلم اقتراع.

– راس بيروت: 5 مراكز وتضم 60 قلم اقتراع.

– ميناء الحصن: 3 مراكز وتضم 18 قلم اقتراع.

يبلغ عدد الناخبين في دائرة بيروت الثانية نحو 370 الف ناخب، ينتخبون 11 نائبا مقسمين على الطوائف كالاتي: السنة 6 نواب، الشيعة نائبان، درزي واحد، انجيلي واحد وروم ارثوذكس واحد.

ترشح عن هذه الدائرة 118 مرشحا ومرشحة، توزعوا على 10 لوائح متنافسة، بين لائحة مكتملة ولائحة غير مكتملة على الشكل الآتي:

الهرمل



وفي دائرة الهرمل، فتحت صناديق الإقتراع أمام الناخبين في حضور مندوبي اللوائح ال6 المتنافسة، وعدد الاقلام في القضاء هي 99.

مرجعيون



وفي مرجعيون، سيقترع 124256 ناخبا في 192 قلما موزعين على 38 مركز اقتراع في 32 بلدة.

ففي دائرة مرجعيون حاصبيا لائحتان مكتملتان، الاولى “الامل والوفاء” وتضم من قضاء مرجعيون علي فياض وعلي حسن خليل، والثانية “معا نحن التغيير” ، وتضم من مرجعيون ابراهيم عبدالله والياس جرادي، وتتنافس اللائحتان في ما بينهما في الدائرة على خمسة مقاعد: مقعدان للطائفة الشيعية، مقعد سني ، مقعد درزي وآخر ارثوذكسي

جبة بشري

فتحت صناديق الاقتراع في قضاء جبة بشري صباحاً في جو من الهدوء بحماية عناصر الاجهزة الامنية التي انتشرت امام اقلام المراكز المخصصة لادلاء المقترعين بأصواتهم وتتنافس في هذه الدائرة التي تشمل قضاء بشري سبع لوائح: “لائحة نبض الجمهورية القوية” ، “شمال للمواجهة”، “شمالنا”، “وحدة الشمال”، “رح نبقى هون”، “وعي صوتك”، “قادرين نغير” وبعض المستقلين.

المتن الشمالي



وفي قضاء المتن الشمالي تتنافس 6 لوائح على 8 مقاعد نيابية: 4 موارنة، 2 روم ارثوذكس، مقعد روم كاثوليك ومقعد ارمن ارثوذكس، ويبلغ العدد الإجمالي لللناخبين 183 الفا و 562 ناخبا منهم 169 الفا و950 من المقيمين يتوزعون على 360 قلم اقتراع في 96 قرية وبلدة.

ففي بسكنتا والتي هي ثاني اكبر بلدة في الدائرة من حيث عدد الناخبين تجري الانتخابات في مركزين: المدرسة التكميلية الرسمية ومدرسة الفرير ويبلغ عدد الناخبين 6929 ناخبا يتوزعون على 12 قلم اقتراع، وفي بتغرين تجرى الانتخابات في المدرسة الرسمية ويبلغ عدد الناخبين 3537 ناخبا يتوزعون على 6 اقلام اقتراع.

اما في الشوير فعدد الناخبين 4642 ناخبا يتوزعون على 6 اقلام اقتراع في فندق الكناري، وفي كفرعقاب 628 ناخبا يتوزعون على قلمي اقتراع في دار البلدية.

الكورة



كذلك، بدأ الناخبون في الكورة يتوافدون إلى مراكز الاقتراع، ويتنافس 18 مرشحا في الكورة موزعين على 7 لوائح انتخابية، وقد بلغ عدد الناخبين المسجلين على لوائح الشطب نحو 62000 الف ناخب سيقترعون في 48 مركزا يضم 128 قلما.

انطلقت العملية الانتخابية في مدينة صيدا عند السابعة صباحا وسط اجواء هادئة وديمقراطية واول المقترعين كان مندوبو المرشحين في الاقلام في وقت سجّل بدء توافد المواطنين الى مراكز الاقتراع التي بلغ عددها 16 مركزا تتوزع عليهم مئة صندوق قلم اقتراع وذلك في حضور مندوبين عن اللوائح المتنافسة ومراقبين للعملية الانتخابية ووسط اجراءات يتخذها عناصر الجيش اللبناني في محيط المراكز وعناصر قوى الامن الداخلي في داخل المراكز لتأمين سير العملية الانتخابية .

وخلال جولة لـ “الوكالة الوطنية للاعلام” على عدد من مراكز الاقتراع صباحا لوحظ ان العملية الانتخابية انطلقت بسلاسة دون اي اشكالات او شكاوى من المواطنين الذين من المتوقع ان يزداد اقبالهم على الاقتراع مع تقدم ساعات النهار وفي مركز ثانوية نزيه البزري يسجل توافد لافت للمواطنين منذ السابعة صباحا حتى ان البعض ينتظر دوره عند ابواب اقلام الاقتراع في المركز للادلاء بصوته.

يتنافس 7 لوائح ثلاثة منها تتنافس على خمسة مقاعد مقعدين سنيين في صيدا ومقعدين مارونيين ومقعد كاثوليكي في جزين واللوائح هي :

لائحة “الاعتدال قوتنا” مدعومة من الثنائي الشيعي حركة امل وحزب الله وتضم عن صيدا نبيل الزعتري لائحة “ننتخب للتغيير” مستقلة وتضم عن صيدا النائب الدكتور اسامة سعد والدكتور عبد الرحمن البزري.

لائحة “وحدتنا في صيدا وجزين” تضم شخصيات مستقلة بعضها مدعوم من “القوات اللبنانية”، وتضم عن صيدا المهندس يوسف النقيب.

لائحة “نحن التغيير” مدعومة من إئتلاف 17 تشرين” وتضم عن صيدا هانية الزعتري ومحمد الظريف لائحة “صوت التغيير ” مستقلة وتضم عن صيدا رنا الطويل ومحمد علي الطاهرة .

لائحة “قادرين” مدعومة من حركة “مواطنون ومواطنات في دولة” وتضم عن صيدا اسماعيل حفوضة واحمد عاصي. لائحة معاً لصيدا وجزين” مدعومة من “التيار الوطني الحر”، وتضمّ عن صيدا علي الشيخ عمار ومحمد القواس .

المنية الضنية



وفي المنية الضنية، يبلغ عدد مراكز الاقتراع 57 مركزا موزعين، بين 42 في الضنية و15 في المنية، اما اقلام الاقتراع في القضاء فتبلغ 187 قلم اقتراع موزعين بين 117 في الضنية و70 في المنية.

وعدد الناخبين المسجلين على لوائح الشطب يبلغون 122678 ناخبا، موزعين بين 74664 ناخبا في الضنية و48008 ناخبا في المنية.

اما في ما يتعلق بالمرشحين الذين يتنافسون على 3 مقاعد نيابية فقد توزعوا بين مقعد في المنية ومقعدين في الضنية، وفي الضنية 20 مرشحا موزعين على 11 لائحة وفي المنية 11 مرشحا موزعين على اللوائح الـ 11 المتنافسة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام