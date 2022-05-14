سرايا القدس تنفي الأخبار التي تتحدث عن استشهاد أحد قادتها في القنيطرة جنوب سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2022 - 23:38

سرايا القدس تنفي الأخبار التي تتحدث عن استشهاد أحد قادتها في القنيطرة جنوب سوريا

منذ 2 ساعة 14 May، 2022
سرايا القدس - حركة الجهاد الإسلامي
عربي وإقليمي - فلسطين

أصدر الإعلام الحربي في سرايا القدس بيانًا نفى من خلاله الأخبار التي تتحدث عن اغتيال قيادي في سرايا القدس في القنيطرة جنوب سوريا.

وجاء في البيان، “طالعتنا عدة وسائل إعلامية مساء اليوم السبت، بأخبار مفادها تعرض سيارة لقصف صاروخي في منطقة القنيطرة السورية، واستشهاد أحد قادة سرايا القدس فيها لذا ننفي بشكل قاطع صحة الخبر المتداول الذي لا يعدو كونه موضوع تعبير حيك في غرف سوداء”.

وأكدت سرايا القدس أن الاسم المتداول غير صحيح بالمطلق، وندعو وسائل الإعلام إلى استقاء الأخبار من المنصات الرسمية لسرايا القدس تفادياً للشبهات.

المصدر: موقع المنار

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