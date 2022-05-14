خمس نصائح لتخفيض مستوى السكر في الدم

أعلنت الدكتورة ألكسندرا ليسينكوفا، أخصائية التغذية الروسية، أنه لتخفيض مستوى السكر في الدم، يجب اتباع خمس قواعد.

ووفقا لها، إذا كان مستوى السكر مرتفعا بعض الشيء، فيمكن خفضه من دون أدوية باتباع بعض القواعد.

– الامتناع عن تناول المواد الغذائية المحتوية على كربوهيدرات سريعة (الحلويات، المعجنات، الوجبات السريعة، المشروبات المحلاة والمشروبات الغازية والصلصات).

– الامتناع عن تناول الأرز الأبيض والبطاطس المهروسة والمعكرونة المصنوعة من حبوب غير كاملة.

– التركيز في التغذية على المواد الغذائية المعالجة حراريا والخضروات الطازجة والمخمرة والبروتينات (الأسماك والمأكولات البحرية والدواجن ولحم البقر والضأن والأرانب) والبقوليات والكربوهيدرات البطيئة (الحنطة السوداء، والأرز البري والدخن والكينوا والحبوب الكاملة). ومن الضروري الجمع بين البروتينات والكربوهيدرات.

– يجب تناول الدهون المفيدة في كل وجبة طعام (البيض، الأسماك الدهنية، الزيوت النباتية غير المكررة، المكسرات النيئة والبذور، أفوكادو والزيتون).

– ممارسة الرياضة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة غولنارا بيلاؤسوفا، أخصائية الغدد الصماء، على ضرورة اتباع هذه القواعد، مشيرة إلى التمارين الرياضية التي يجب القيام بها في حالة الإصابة بالسكري.

وتقول، “يجب ممارسة التمارين الهوائية مدة 30-40 دقيقة يوميا وبصورة منتظمة. لأن النشاط البدني يساعد على تحسين نوعية الحياة وتخفيض وزن الجسم والحفاظ على ثباته”.

المصدر: نوفوستي