مجلس فاتحة عن روح فقيد الجهاد والإعلام المقاوم الحاج محمود ريا

أقامت العلاقات الإعلامية في حزب الله ووحدة الإعلام الإلكتروني وعائلة فقيد الجهاد والإعلام المقاوم المرحوم الحاج محمود حسن ريا مجلس فاتحة عن روحه الطاهرة في مجمع الإمام المجتبى (ع)، بحضور رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله سماحة السيد هاشم صفي الدين ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ومسؤول العلاقات الإعلامية المهندس محمد عفيف ومسؤول الإعلام الإلكتروني الدكتور حسين رحال ومدراء مؤسسات إعلامية وشخصيات سياسية ونيابية وحزبية وإعلامية وحشدٌ من الأصدقاء والمحبين.

المصدر: العلاقات الاعلامية - حزب الله