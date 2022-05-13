اعتصام لمياومي معمل فرز النفايات في صيدا احتجاجا على عدم قبض مستحقاتهم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 13 2022 - 13:42

اعتصام لمياومي معمل فرز النفايات في صيدا احتجاجا على عدم قبض مستحقاتهم

منذ 56 mins 13 May، 2022
5077e61bce19c8b41193ad9ff66d0ae3
لبنان

نفذ العمال المياومون في معمل فرز النفايات الصلبة في سينيق اعتصاما امام مدخل المعمل، احتجاجا على عدم قبض مستحقاتهم منذ نحو عشرة ايام حيث توقفوا عن العمل، معتبرين بأن هذا الامر مجحف بحقهم، خصوصا وانهم يعتمدون على مدخول يومي بسيط لتأمين لقمة عيشهم، وان المبلغ اليومي بالكاد يكفيهم، واشار بعضهم انهم راجعوا الادارة الا انها لم تتجاوب مع مطالبهم .

اشارة الى ان “مدينة صيدا شهدت في الايام السابقة ولا تزال ازمة نفايات، حيث تتكدس في المستوعبات وعلى جوانب الطرقات وتبقى لايام قبل ان يتم رفعها وسط شكاوى من المواطنين على ذلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج شهر رمضان المبارك
إستطلاع برامج شهر رمضان المبارك

إغلاق مشاركة