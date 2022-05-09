دراسة تحدد خلايا التعلم من الأخطاء داخل دماغ الإنسان

كشفت مجلة كوسموس الأسترالية عن وجود خلايا داخل دماغ الإنسان تحدد مراقبة الأداء والتعلم من الأخطاء.

ونقلت المجلة عن العلماء الذين أجروا الدراسة قولهم: إن “دماغ الإنسان ينتج إشارة داخلية تخبره بأنه ارتكب خطأ وهذه الإشارة تمنح البشر الفرصة لتصحيح أخطائهم وتعلم مهام جديدة”.

كما توصلت دراسة حديثة نشرت في مجلة ساينس إلى الخلايا العصبية المسؤولة عن اكتشاف الأخطاء والتعلم منها وقالت الدراسة التي قادها علماء أعصاب: إن “الخلايا العصبية الموجودة في القشرة الأمامية الوسطى للدماغ (قشرة فص الجبهة) هي المسؤولة عن تلك الإشارات الداخلية”.

بدوره ذكر المؤلف الرئيس للدراسة يولي روتيسوزر أستاذ جراحة الأعصاب وعلم الأعصاب والعلوم الطبية الحيوية في مركز “سيدارز سيناي” الطبي بالولايات المتحدة إن “جزءاً من سحر الدماغ البشري هو أنه مرن للغاية” مضيفاً: “أنجزنا دراستنا لفك شيفرة كيف يمكن للدماغ أن يقوم بأمرين في نفس الوقت أي الانتباه للخطأ والتعلم منه”.

وأوضح “سجلنا نشاط أكثر من ألف خلية عصبية في القشرة الأمامية الوسطى للدماغ أثناء قيام الإنسان بمهام إدراكية معقدة” مشيراً إلى أن “الخلايا العصبية ترسل هذه الإشارات الداخلية لتحسين التعامل ومساعدة الدماغ على ضبط تركيزه في المستقبل”.

ويصادف الإنسان في حياته اليومية الكثير من المواقف التي يعرف فيها بشكل متأخر أنه ارتكب خطأ كان يجب أن يتجنبه وهي ظاهرة تعرف باسم “مراقبة الأداء”.

المصدر: وكالات