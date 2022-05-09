35 قتيلا على الأقل في هجوم على منجم للذهب في الكونغو الديموقراطية (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2022 - 00:14
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الرئيس السوري بشار الاسد زار طهران والتقى الامام السيد علي الخامنئي ونظيره الرئيس السيد ابراهيم رئيسي
الإمام الخامنئي خلال لقائه الرئيس الأسد: سوريا انتصرت في حرب دولية وتتمتع اليوم بمصداقية أكثر من السابق
الامام الخامنئي: سوريا اليوم ليست سوريا ما قبل الحرب والجميع ينظر لهذا البلد كقوة في المنطقة
الامام الخامنئي: بعض قادة دول الجوار عقدوا لقاءات مع العدو لكننا شاهدنا شعوب هذه الدول كيف ملأت الشوارع في يوم القدس
الرئيس الاسد: مواقف ايران الثابتة تجاه قضايا المنطقة والقضية الفلسطينية اثبتت ان طريق ايران هو الطريق الصحيح
الرئيس الاسد: علاقات سورية وايران الاستراتيجية هي السبب في عدم تمكن الصهاينة من السيطرة على المنطقة
وزير الخارجية الإيراني: زيارة الرئيس السوري إلى طهران فتحت مرحلة استراتيجية جديدة بين البلدين
مدير عام وزارة الخارجية: تم القيام بإجراءات جديدة لضمان وصول صناديق الاقتراع من الخارج بشكل آمن
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: الحل بيد الشعب والانتخابات حرب لا فرار منها والمصير تقرره صناديق الاقتراع
مصادر فلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في باب العامود بالقدس المحتلة بدعوى تنفيذه عملية طعن
الصحة الفلسطينية: إستشهاد الشاب معتصم محمد طالب عطالله داخل مستوطنة تقوع شرق بيت لحم
مصادر فلسطينية: إصابة طفل بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم
المتحدث باسم حماس: هجمة الاحتلال التي أدت لارتقاء 3 شهداء بدم بارد اليوم تكشف حجم الخوف والرعب الذي يضرب قلب الكيان
عبداللطيف القانوع: العدوان على أبناء شعبنا يكشف أيضا حالة الإحباط والعجز لديه نتيجة الحالة الشعبية الثائرة ضد جرائمه
حماس: تصريحات نفتالي بينت أنَّ الكيان الصهيوني هو صاحب "السيادة" على القدس والأقصى تعدّيا صارخا على حقوق شعبنا المقدّسة
حماس: تصريحات بينت محاولة يائسة لفرض واقع غير موجود إلاّ في أحلامهم ولا سيادة ولا شرعية على أرض فلسطين إلاّ لشعبنا
نادي الأسير الفلسطيني: نحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن مصير وسلامة المعتقليْن المتهميْن بعملية العاد
الصحة الفلسطينية: إرتقاء شاب بعد إصابته برصاص الاحتلال قرب حاجز جبارة بطولكرم
قوات الاحتلال تواصل عمليات شق الاراضي في خربة احمير بالأغوار الشمالية بغية إقامة مرافق حيوية لصالح المستوطنات
الدفاع الروسية: إسقاط طائرة حربية أوكرانية في خاركيف وتدمير أسلحة ومعدات عسكرية حصلت عليها كييف من دول غربية
بيان مجموعة الدول السبع: سنواصل مساعدتنا العسكرية والدفاعية للقوات الأوكرانية
رئيس المجلس الأوروبي: نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى خطة مارشال لإعادة إعمار أوكرانيا
رئيس مجلس الدوما الروسي: إعلان دول السبع عدم السماح لروسيا بتحقيق النصر في أوكرانيا دليل على نجاح عمليتنا العسكرية
رئيس مجلس الدوما الروسي: روسيا حطمت خطط الناتو بالتوسع شرقا
البيت الأبيض: مجموعة الدول السبع الكبرى التزمت بالتخلي التدريجي عن واردات النفط الروسية أو حظرها
حزب الله: نذكر بمواقفنا السابقة بضرورة التصدي للفكر التكفيري الهدام وعزله وتصدي علماء المسلمين له
وسائل إعلام نيجيرية: الخطوط الجوية النيجيرية تعلق عملياتها بسبب ارتفاع أسعار الوقود
حزب المحافظين البريطاني بقيادة بوريس جونسون يتكبد خسارة مدوية خلال الانتخابات المحلية التي جرت في المملكة المتحدة
ايمانويل ماكرون خلال حفل تنصيبه رئيساً لفرنسا لولاية ثانية: نتعهد بأسلوب جديد في الحكم وتخفيف التوتر الاجتماعي
هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي: بيونغ يانغ تطلق مقذوفًا مجهولًا يعتقد انه صاروخ بالستي باتجاه بحر اليابان
وسائل إعلام نيجيرية: الخطوط الجوية النيجيرية تعلق عملياتها بسبب ارتفاع أسعار الوقود
بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يخطط لتوقيع مذكرة تفاهم مع مصر والكيان الإسرائيلي لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال لدوله
قوات الأمن الليبية تلقي القبض على 15 سجيناً من الذين فروا من سجن مليتة الواقع بين العجيلات وزوارة فجر الإثنين
حركة الشباب الصومالية تسيطر على معسكر تابع لقوات بعثة الاتحاد الأفريقي وسط البلاد بعد مواجهات عنيفة
مالي تعلن الانسحاب من المعاهدات العسكرية مع فرنسا بعد قيامها بتعليق العمليات المشتركة مع الجيش المالي وإنهاء عملية برخان
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
35 قتيلا على الأقل في هجوم على منجم للذهب في الكونغو الديموقراطية (وكالة يونيوز)
منذ 2 ساعة
8 May، 2022
الكونغو الديقراطية
منجم للذهب
هجوم مسلح
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