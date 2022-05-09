35 قتيلا على الأقل في هجوم على منجم للذهب في الكونغو الديموقراطية (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2022 - 00:14

35 قتيلا على الأقل في هجوم على منجم للذهب في الكونغو الديموقراطية (وكالة يونيوز)

منذ 2 ساعة 8 May، 2022
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