بعثة الإتحاد الأوروبي تراقب تصويت اللبنانيين في 13 بلداً أوروبياً

أعلن نائب رئيس المراقبين في الإتحاد الأوروبي ياريك دوماينسكي الأحد، بعد زيارة تفقدية إلى غرفة العمليات في وزارة الخارجية والمغتربين في بيروت، أننا “نشرنا 16 فريقاً لمراقبة إنتخابات اللبنانيين مباشرة في الخارج في 13 بلداً أوروبياً”.

وأوضح دوماينسكي أن “الفرق ستراقب إنتخابات المغتربين من الساعة السابعة صباحا حتى العاشرة مساء بالتوقيت المحلي”، مضيفاً “أننا سنراقب أيضا سير العملية الإنتخابية من مركز العمليات في وزارة الخارجية والمغتربين، وسنكون حاضرين في عملية العد والفرز لصناديق الإقتراع الآتية من الخارج في 15 أيار”.

وقال “أود أن أعرب عن امتناني لوزارة الخارجية والمغتربين لإعطائنا المساحة لمراقبة سير العملية الإنتخابية في غرفة العمليات”، مشيراً إلى “التقييم لتصويت اللبنانيين المغتربين سيكون ضمن التقرير الأولي الذي سنعلن عنه في المؤتمر الصحافي في 17 أيار عند الحادية عشرة صباحا”.

ولفت دوماينسكي إلى أن “البعثة وصلت إلى لبنان في آخر شهر آذار وقدمت فرقنا الـ15 في مهمة طويلة المدة وفي الدوائر ال15 في لبنان تقاريرها بانتظام منذ منتصف شهر نيسان”، قائلاً إنه “يوم الأحد المقبل، في اليوم الإنتخابي، بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات في لبنان ستنشر 170 مراقباً على كافة الأراضي اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية