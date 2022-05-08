انطلاق المرحلة الثانية من العملية الانتخابية للمغتربين اللبنانيين في العديد من الدول

أكد وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، أن “كل الأخطاء تعالج أو تحال على لجان الفرز والقضاة”، في إشارة إلى العملية الانتخابية للبنانيين في الخارج. وقال في دردشة مع الصحافيين في غرفة العمليات لمراقبة الانتخابات “نحن على اتصال دائم مع السفارات والقنصليات ولن نعلن أي نتيجة عن نسبة الاقتراع قبل وصول رئيس الجمهورية”.

وعن وصول صناديق الاقتراع الى بيروت، أوضح أنها ستصل تباعا بعد اقفال الأقلام، و”نريد إجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية”. هذا وانطلقت العملية الانتخابية عند التاسعة صباحا بتوقيت بيروت، للبنانيين في الخارج، إذ فتحت صناديق الاقتراع في عشر دول أوروبية وأفريقية، هي:

– جمهورية ايرلندا 233 ناخبا في مركز اقتراع واحد وقلم اقتراع واحد.

– المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية فيها 6535 ناخبا يتوزعون على 3 مراكز اقتراع و 15 قلم اقتراع.

– جمهورية نيجيريا الاتحادية 2580 ناخبا بتوزعون على 4 مراكز اقتراع و 7 اقلام اقتراع.

– الجمهورية الغابونية 848 ناخبا يتوزعون على مركزي اقتراع وقلمي اقتراع.

– جمهورية الكونغو الديمقراطية 653 ناخبا يتوزعون على مركز اقتراع واحد وقلمي اقتراع.

– جمهورية الكونغو573 ناخبا يتوزعون على مركزي اقتراع وقلمين.

– جمهورية بنين 518 ناخبا يتوزعون على قلم اقتراع واحد ومركز اقتراع واحد.

– جمهورية أنغولا 332 ناخبا مركز اقتراع واحد وقلم اقتراع واحد.

– جمهورية الكاميرون 228 ناخبا مركز اقتراع واحد وقلم اقتراع واحد.

– المملكة المغربية 248 ناخبا قلم اقتراع واحد ومركز اقتراع واحد.

كما افتتحت عند الساعة السابعة صباحا بتوقيت بيروت صناديق الاقتراع في كل من الدول الآتية:

-الجمهورية التركية حيث يبلغ عدد الناخبين 999 سيقترعون في مركز اقتراع واحد يضم ثلاثة اقلام اقتراع.

-جمهورية روسيا الاتحادية حيث ينتخب 323 في مركز اقتراع واحد وقلم اقتراع واحد.

-جمهورية رومانيا حيث يقترع 696 ناخبا يتوزعون على قلمي اقتراع في مركز اقتراع واحد.

-الجمهورية الهيلانية عدد الناخبين 528 يتوزعون على قلمي اقتراع في مركز اقتراع واحد.

-جمهورية قبرص عدد الناخبين 840 يتوزعون على قلمي اقتراع في مركزي اقتراع.

هذا وتتواصل العملية الانتخابية في أوستراليا، بعدما كانت الصناديق فتحت عند السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، حيث توجه الناخبون في سيدني وملبورن وكانبيرا وبرزبن وادلايد وبيرث للادلاء باصواتهم، وتستمر عملية الاقتراع حتى العاشرة ليلا اي 15 ساعة، للافساح في المجال امام العدد الاكبر من المسجلين للمشاركة في الانتخابات.

وحضر رؤساء الاقلام والاعضاء وممثلو وزارة الخارجية منذ الصباح الباكر، فيما يجول قنصل لبنان العام في سيدني شربل معكرون على مراكز الاقتراع وكذلك القنصل العام في ملبورن زياد عيتاني الذي حضر الى المركز الوحيد في ملبورن، على ان يتابع السفير ميلاد رعد مجريات الاقتراع في بقية الولايات، وهي كانبيرا، برزبن، ادلايد وبيرث .

كما بدأ توافد المسجلين للاقتراع ومن المتوقع ان يكون الاقبال اكثر كثافة في فترة بعد الظهر وحتى اقفال الصناديق. ويبلغ عدد الناخبين في أوستراليا 22661 منهم زهاء 16200 في سيدني، ويتوزع الباقون على الولايات الاخرى. هذا وتشهد عملية الاقتراع بطأ شديداً في عدد من المراكز في سيدني، كما أشار مراسل المنار من غرفة العمليات لمراقبة الانتخابات إلى تسجيل بعض المخالفات في بعض مراكز الاقتراع في استراليا.

يُذكر أن 48 دولة اوروبية واميركية إلى جانب دولة الامارات العربية المتحدة تشارك اليوم في الجولة الثانية من انتخابات اللبنانيين المنتشرين في الخارج الذين يبلغ عددهم 194,348. وتنتهي العملية الانتخابية صباح غد الاثنين بتوقيت بيروت مع اقفال صناديق الاقتراع في الولايات المتحدة الاميركية. وافتتحت عند السادسة صباحاً بتوقيت بيروت صناديق الاقتراع في دولة الامارات العربية المتحدة امام الناخبين الذين يبلغ عددهم 25,066 ناخبا، موزعين على 3 مراكز اقتراع تضم 52 قلم اقتراع.

المصدر: الوكالة الوطنية