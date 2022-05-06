السيد رئيسي: ايران تؤكد دوما على تلاحم ووحدة العراق

تلقى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مهنأ فيه العراق حكومة وشعبا بعيد الفطر السعيد، متمنيا للشعب العراقي السلامة والامن.

وأكد السيد رئيسي ان تلاحم ووحدة العراق كانا ومازالا موضع تاكيد الجمهورية الاسلامية الايرانية، معربا عن أمله في أن تفضي العملية السياسية للانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق الى تشكيل حكومة مقتدرة وقوية في أقرب وقت ممكن.

وقال “ان تلاحم ووحدة العراق كانا ومازالا موضع تاكيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونامل بان تفضي العملية السياسية للانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق في أقرب وقت ممكن الى تشكيل حكومة قوية ومقتدرة”.

ومن جانبه هنأ رئيس الوزراء العراقي في هذا الاتصال الهاتفي، الرئيس آية الله رئيسي والشعب الإيراني بعيد الفطر، موجها الشكر والتقدير لإيران على دعمها للعراق.

المصدر: وكالة تسنيم