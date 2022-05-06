التحكم المروري: حركة المرور خانقة من جسر خلدة باتجاه الكوستا برافا الاوزاعي وسالكة باتجاه انفاق المطار بيروت وناشطة باتجاه الشويفات الحدث – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2022 - 09:10

التحكم المروري: حركة المرور خانقة من جسر خلدة باتجاه الكوستا برافا الاوزاعي وسالكة باتجاه انفاق المطار بيروت وناشطة باتجاه الشويفات الحدث

منذ 23 mins 6 May، 2022
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