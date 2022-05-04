مراسل المنار: معلومات عن انسحاب رئيس “لائحة البقاع أولاً” خالد العسكر المدعومة من القوات اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 4 2022 - 23:14

مراسل المنار: معلومات عن انسحاب رئيس “لائحة البقاع أولاً” خالد العسكر المدعومة من القوات اللبنانية

منذ 2 ساعة 4 May، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة