قوى الامن الداخلي: ناقل مخدرات من البقاع إلى جبل لبنان أوقفه عناصر حاجز ضهر البيدر – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2022 - 20:28
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قوات الاحتلال تسمح للمستوطنين الصهاينة باستئناف اقتحاماتهم للمسجد الاقصى الخميس إحياء لما يسمى "عيد استقلال إسرائيل"
فصائل المقاومة: لن نتراجع عن الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا مهما بلغت التضحيات
فصائل المقاومة: نحذر الاحتلال وقيادته المأزومة من الاعتداء على الاقصى والسماح لجماعات الارهاب اليمينية اقتحام الاقصى
لجان المقاومة: ندعو جماهير شعبنا وأهلنا في القدس والضفة والداخل المحتل للنفير العام وشد الرحال الى المسجد الاقصى لحمايته
لجان المقاومة: منع العدو الصهيوني الآذان في المسجد الاقصى عدوان صهيوني صارخ وسافر يستدعي هبة وثورة شعبية عارمة
لجان المقاومة: اقتحام المسجد الاقصى وتدنيسه لعب بالنار وتجاوز خطير سيدفع العدو الصهيوني المجرم ثمنه مهما كانت التضحيات
حركة الجهاد الاسلامي تدعو للرباط في المسجد الاقصى والتصدي لاعتداءات المستوطنين الهادفة لفرض التقسيم الزماني والمكاني
خطيب المسجد الاقصى عكرمة صبري: الاحتلال يسعى للتغطية على فشله ونحذر من مخططات يحيكها لارضاء المستوطنين
مراسل المنار: الكيان الصهيوني ينشر القبة الحديدية في كافة الأراضي المحتلة على اثر تهديدات غزة
وفد قيادي من حركة حماس برئاسة رئيس مكتب العلاقات الدولية موسى أبو مرزوق يصل الى العاصمة الروسية موسكو
السيد هاشم صفي الدين معزياً بالعلامة المحقق السيد محمد حسن ترحيني: رحيله خسارة كبيرة لأهل العلم والبحث والاجتهاد
النائب حسن عز الدين: حزب الله يخوض الانتخابات مع حلفائه من أجل بناء البلد ونتائج الانتخابات سترسم معالم ومستقبل لبنان
النائب حسين جشي: الشعار الانتخابي الذي يرفعه البعض ضد المقاومة وسلاحها يؤكد التماهي مع الأهداف الأميركية
قيادتا حزب الله وحركة أمل في صور: للإقتراع بكثافة للوائح الأمل والوفاء ولتحويل الانتخابات لمحطة وفاء للمقاومة ونهجها
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: المسؤول الاول عن انفجار المرفأ هو الفساد وعدم توحيد المرجعية
باسيل خلال مهرجان انتخابي في دائرة بيروت الأولى: الانتخابات تفصل بين مشروعين هما دولة الفشل والفساد ودولة الحق والانتاج
لائحة "بيروت مدينتي" تنسحب من المعركة الانتخابية في دائرة بيروت الثانية وتستمر في ترشيحاتها في دائرة بيروت الأولى
الرئيس الايراني: مواقف الكويت واعية تجاه المؤامرات الاقليمية وندعو لعودة العلاقات الثنائية الى حجمها الحقيقي
وزير الخارجية الإيراني: المفاوضات النووية مستمرة مع الأميركيين بواسطة ممثل الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات الأحادية علينا
حسين أمير عبد اللهيان: الطرف الأميركي أدرك جيداً خطوط إيران الحمراء ونحن مستمرون في المباحثات
رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبدالسلام: التمادي في الأعمال العدوانية من قبل دول العدوان يقوض الهدنة الانسانية
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الرئيس الأميركي: المعركة بين أوكرانيا وروسيا لن تكون زهيدة الثمن لكن الرضوخ للعدوان سيكون أكثر كلفة
رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب أن نخفف الاعتماد على النفط الروسي وسنقترح حظره أوروبيا
الرئيس الأوكراني: فريق التفاوض يواصل مباحثاته مع الجانب الروسي والترتيب لعقد قمة مع بوتين
وكالة أنباء كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً قبالة الساحل الشرقي
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
رئيس الوزراء البريطاني يعلن أمام البرلمان الأوكراني تقديم مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة 300 مليون جنيه استرليني
المستشار الألماني: إذا قررت فنلندا والسويد الانضمام للناتو بإمكانهما الاعتماد على دعمنا
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال زيارة إلى الدنمارك: ندعو إلى وقف إطلاق النار فوراً في أوكرانيا والحوار لحل الأزمة
بلجيكا تحتجز 3 آلاف حاوية و5 آلاف مركبة كانت في طريقها إلى روسيا بسبب العقوبات الأوروبية المفروضة ضد موسكو
بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يخطط لتوقيع مذكرة تفاهم مع مصر والكيان الإسرائيلي لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال لدوله
قوات الأمن الليبية تلقي القبض على 15 سجيناً من الذين فروا من سجن مليتة الواقع بين العجيلات وزوارة فجر الإثنين
حركة الشباب الصومالية تسيطر على معسكر تابع لقوات بعثة الاتحاد الأفريقي وسط البلاد بعد مواجهات عنيفة
مالي تعلن الانسحاب من المعاهدات العسكرية مع فرنسا بعد قيامها بتعليق العمليات المشتركة مع الجيش المالي وإنهاء عملية برخان
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
قوى الامن الداخلي: ناقل مخدرات من البقاع إلى جبل لبنان أوقفه عناصر حاجز ضهر البيدر
منذ 2 ساعة
4 May، 2022
غير مصنف
حاجز ضهر البيدر
قوى الامن الداخلي
مكافحة المخدرات
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