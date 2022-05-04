بلغاريا تطالب باستثنائها من أي حظر أوروبي على النفط الروسي (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2022 - 17:24

بلغاريا تطالب باستثنائها من أي حظر أوروبي على النفط الروسي (وكالة يونيوز)

منذ 2 ساعة 4 May، 2022
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