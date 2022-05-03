الاحتلال الاسرائيلي يفتش منزل الأسير المقدسي رشيد رشق وتعبث بمحتوياته (قناة الاقصى القضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2022 - 20:22
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رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك في خطبة عيد الفطر في بعلبك: المقاومة تبقى عنوان العزة والكرامة للبنان
الشيخ يزبك: ندعو إلى المشاركة الكثيفة في الانتخابات النيابية للتأكيد بالصوت أن شعب المقاومة لن يتخلى عن ثوابته
الشيخ علي الخطيب في رسالة عيد الفطر: الخروج من هذا الواقع المؤلم يقتضي على اللبنانيين توحيد الكلمة والرؤية لمستقبل الوطن
الشيخ الخطيب: تحول اللبنانيين لمتسولين على أبواب السفارات وشراء البعض للذمم للحصول على أصوات هو إسقاط للوطن وهدم للعقول
الشيخ أحمد قبلان في خطبة العيد: ترك المعركة الانتخابية حرام والحياد جريمة والمعركة مصيرية لإنقاذ البلد من التبعيات
الشيخ قبلان: سنقول نعم للثنائي الوطني وباقي شركائه ومن جبل دماءه بتراب وطنه هو خيارنا النهائي لمعركة استقلال لبنان
رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين في خطبة العيد: للمشاركة الواسعة في الانتخابات واختيار من يعزز مناعة لبنان
خطيب صلاة العيد في طهران آية الله كاظم صديقي: مسيرات يوم القدس العالمي أثبتت مركزية القضية الفلسطينية
آية الله صديقي: أدعياء حقوق الانسان الذين شقوا جيوبهم على أوكرانيا يلتزمون الصمت تجاه الظلم الممارس في أفغانستان واليمن
وزير الخارجية الإيراني: المفاوضات النووية مستمرة مع الأميركيين بواسطة ممثل الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات الأحادية علينا
حسين أمير عبد اللهيان: الطرف الأميركي أدرك جيداً خطوط إيران الحمراء ونحن مستمرون في المباحثات
كيان الاحتلال يفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية لـ3 أيام في ذكرى إعلان الكيان الغاصب بعد النكبة عام 1948
نائب مدير الأوقاف في القدس ناجح بكيرات: جاهزون لحماية الأقصى عند كل اقتحام والحاضنة الشعبية بعد شهر رمضان ستكون أقوى
حماس: المساس بالأقصى هو لعبٌ بصواعق التفجير والاحتلال سيجد الرد من حيث لا يحتسب في حال قام بالعدوان عليه
فتح: تهديد المستوطنين برفع العلم وغناء النشيد الإسرائيلي في الحرم الشريف تحد صارخ لمشاعر الفلسطينيين والعرب والمسلمين
حزب الله ينعى العلامة السيد محمد ترحيني: كانت له عطاءات علمية واسعة وكان مخلصاً وداعماً للمقاومة الإسلامية في لبنان
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ينعى العلامة ترحيني: الحوزة الدينية خسرت برحيله أستاذاً باحثاً وعالماً جليلاً
شركة الغاز اليمنية: تحالف العدوان يواصل احتجاز سفينة "يوجينا" وعلى متنها أكثر من 8 آلاف و258 طناً من الغاز المنزلي
قيادة العمليات المشتركة: قضاء سنجار آمن ولا توجد أي مظاهر مسلحة وأهالي القضاء كان لهم دور في فرض السيطرة والأمان فيه
اردوغان يعلن عن خطط لإعادة مليون لاجئ سوري طوعياً إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المدعومة من تركيا في سوريا
وزارة الدفاع الروسية: سلاحنا الجوي دمر 75 منشأة عسكرية أوكرانية بما في ذلك مستودع ذخائر في ضواحي خاركيف
الدفاع الروسية: استهداف مركز لوجستي قرب أوديسا يستخدم لتسليم الأسلحة الغربية لأوكرانيا وتدمير منظومة S-300 في ميكولايف
وسائل إعلام الروسية: الجيش يقصف مواقع قتالية للقوات الأوكرانية و"كتائب آزوف" في مجمع آزوفستال بمدينة ماريوبول
بوتين يوقع مرسوماً يقضي بحظر التعامل التجاري مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات الروسية رداً على إجراءات الغرب
الخارجية الروسية: تصريحات "إسرائيل" المناقضة للتاريخ هي تفسير لسياستها الداعمة للنازيين في كييف
رئيس الوزراء البريطاني يعلن أمام البرلمان الأوكراني تقديم مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة 300 مليون جنيه استرليني
المستشار الألماني: إذا قررت فنلندا والسويد الانضمام للناتو بإمكانهما الاعتماد على دعمنا
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال زيارة إلى الدنمارك: ندعو إلى وقف إطلاق النار فوراً في أوكرانيا والحوار لحل الأزمة
بلجيكا تحتجز 3 آلاف حاوية و5 آلاف مركبة كانت في طريقها إلى روسيا بسبب العقوبات الأوروبية المفروضة ضد موسكو
بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يخطط لتوقيع مذكرة تفاهم مع مصر والكيان الإسرائيلي لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال لدوله
قوات الأمن الليبية تلقي القبض على 15 سجيناً من الذين فروا من سجن مليتة الواقع بين العجيلات وزوارة فجر الإثنين
حركة الشباب الصومالية تسيطر على معسكر تابع لقوات بعثة الاتحاد الأفريقي وسط البلاد بعد مواجهات عنيفة
مالي تعلن الانسحاب من المعاهدات العسكرية مع فرنسا بعد قيامها بتعليق العمليات المشتركة مع الجيش المالي وإنهاء عملية برخان
المكتب الثقافي في حركة أمل ينعى العلامة الراحل السيد محمد حسن ترحيني: نفتقد اليوم عالما جليلا من علماء جبل عامل
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الاحتلال الاسرائيلي يفتش منزل الأسير المقدسي رشيد رشق وتعبث بمحتوياته (قناة الاقصى القضائية)
منذ 2 ساعة
3 May، 2022
الاحتلال الاسرائيلي
الاسير رشيد رشق
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