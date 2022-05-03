قيادة حزب الله هنأت فاعليات في صيدا بالفطر

هنأت قيادة منطقة صيدا في “حزب الله” الفاعليات والشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية والأهلية وعموم اهالي مدينة صيدا، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنية وفق بيان للحزب “أن يعود على الأمة بالخير والبركات وبمزيد من الانتصارات والعزة، بخاصة على أهلنا ومجاهدينا في القدس وفلسطين، وأن يأتي العيد المقبل وقد تغلب بلدنا على الأزمات السياسية والاقتصادية وأصبح في أحسن حال على كل المستويات، وخصوصا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي”.

وزار مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر مهنئا كلا من مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، مفتي صيدا الزهراني الجعفري الشيخ محمد عسيران، الأمين العام لـ “التنظيم الشعبي الناصري” النائب الدكتور أسامة سعد، الرئيس الأسبق لبلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري، رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، رئيس مجلس أمناء تجمع العلماء المسلمين في لبنان الشيخ غازي حنينة، الشيخ الدكتور صادق النابلسي، الأمين العام لـ “تيار الفجر” عبد الله الترياقي وإمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيلاني.

من جهة أخرى، زار وفد من “حزب الله” برئاسة ضاهر أضرحة شهداء المقاومة الإسلامية في روضاتهم في صيدا، وتلا الفاتحة على أرواحهم، والتقى عددا من عائلات الشهداء.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام