“غازبروم” تعلن ارتفاع طلبات المستهلكين الأوروبيين من الغاز الروسي

قال المتحدث باسم شركة “غازبروم” الروسية، سيرغي كوبريانوف، إن طلبات المستهلكين الأوروبيين على الغاز الروسي ارتفعت بحلول الثاني من مايو وبلغت 98.96 مليون متر مكعب في اليوم.

وأضاف كوبريانوف أن “غازبروم” مستمرة بتزويد عملائها الأوروبيين بالغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا، كالعادة دون تغيير.

وكحد أقصى، وصلت الطلبات من أوروبا إلى 109.6 مليون متر مكعب في أوائل مارس الماضي.

وبلغ حجم الطلبات يوم الأحد الماضي، 97.2 مليون متر مكعب، وهو أقل من الكميات التي تطلبها أوروبا بموجب الحجوزات طويلة الأجل عبر أنبوب الغاز العابر للأراضي الأوكرانية (حوالي 109.5 مليون متر مكعب في اليوم).

في الآونة الأخيرة، خفضت أوروبا مشترياتها من الغاز من روسيا على خلفية نمو توليد طاقة الرياح، وارتفاع درجات الحرارة في المنطقة.

المصدر: تاس