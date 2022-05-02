أردوغان يؤكد للكاظمي تطلعه لمزيد من التعاون الثنائي بين العراق وتركيا

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أوردغان، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعيد الفطر الشعيد، مؤكداً تطلعه لمزيد من التعاون الثنائي بين العراق وتركيا. وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان أن “الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب اوردغان للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك”.

وأضاف البيان، أن “الكاظمي أعرب عن تهانيه وأطيب تمنياته لتركيا حكومةً وشعباً، وبارك للرئيس التركي أداءه مناسك العمرة في الديار المقدسة”.

ومن جانبه أعرب اوردغان عن تمنياته بدوام الاستقرار والازدهار للشعب العراقي”، مشيرا الى تطلعه إلى المزيد من التعاون الثنائي بين العراق وتركيا”.

المصدر: موقع المنار