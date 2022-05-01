أنشطة متنوعة لحزب الله في يوم القدس في صيدا والجوار

نظمت منطقة صيدا في حزب الله أنشطة متعددة في صيدا والجوار إحياء ليوم القدس العالمي، ففي تعمير عين الحلوة نظمت الهيئات النسائية للحزب لقاء تضامنيا مع مرابطي ومصلي المسجد الأقصى، تحدث خلاله إمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيلاني.

وفي الغازية، أقيمت مراسم رفع راية فلسطين عند باحة مجمع الإمام المهدي (عج) في البلدة، وأدت ثلة من المجاهدين في المقاومة الإسلامية- قسم العهد لراية فلسطين بالتحرير، في حضور حشد شعبي ونخبوي من فعاليات البلدة، ألقى خلالها إمام مسجد مجمع الإمام المهدي (عج) الغازية السيد حسين هاشم ورئيس الإتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود كلمتين شددتا على “أهمية ومحورية القدس في الصراع القائم”.

من جهة أخرى، أقيم لقاء سياسي شعبي حاشد للمناسبة ذاتها عند الكورنيش البحري في الغازية، ركز خلاله الباحث الدكتور بلال اللقيس على القدس “التي تحتل محورية الصراع بين الحق والباطل”. كما نظمت الهيئات النسائية في صيدا والغازية وعدد من البلدات وقفات تضامنية مع القدس.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام