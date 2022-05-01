هزة أرضية شعر بها سكان مرجعيون منذ دقائق (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2022 - 14:02

هزة أرضية شعر بها سكان مرجعيون منذ دقائق (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 2 ساعة 1 May، 2022
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