“الجهاد”: خطاب السنوار يعبر عن الموقف الوطني الفلسطيني

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين داوود شهاب السبت أن “خطاب رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار يمثل خطاباً وطنياً بامتياز، فهو يعبر عن الموقف الوطني الذي تعبر عنه كل الفئات الفلسطيني”.

وقال شهاب “هذا هو الخطاب هو الذي يمثل الحالة الوطنية الفلسطينية التي لا تقبل المساومة على الثوابت مهما كانت حجم التضحيات”، وأضاف “نحن نعيش في ظلال ذكرى معركة سيف القدس هناك رسائل مهمة ومنها أن كلمة الأخ القائد أبو إبراهيم أكدت أن سيف القدس سيبقى مشرعاً دفاعاً عن المسجد الأقصى المبارك”.

وتابع شهاب “أبو إبراهيم(السنوار) وجه رسائل للعالم العربي والإسلامي أجمع بأن هناك أمانات ومسؤوليات تقع على عاتق كل شرائح المجتمعات الإسلامية والعربية قاطبةً، فالعالم كله مسؤول لأنه لم يوقف التغول الصهيوني على المسجد الأقصى”، وأشار إلى أن “السنوار وجّه تحذيرا قويا في الحقيقة بأن الاستمرار في السياسات العدوانية تجاه المسجد الأقصى، فإن هذه السياسات العدوانية ستؤدي في النهاية إلى حرب دينية ستحرق الأخضر واليابس”.

ولفت شهاب إلى أنه “من الواضح تماماً بأن المقاومة لن تسمح مرة أخرى بتكرار هذه الصور، من اقتحامات المسجد الأقصى والدخول إلى المصلى المرواني، فإن هذا سيشعل حرباً حقيقية”.

المصدر: فلسطين اليوم