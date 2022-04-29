السيد نصرالله : لا الانتخابات تشغلنا عن الجهوزية ولا الانتخابات تشغلنا عن حماية بلدنا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2022 - 20:06
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حزب الله يحيي يوم القدس العالمي بمهرجان حاشد في الضاحية الجنوبية لبيروت تحت عنوان "القدس هي المحور"
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: يوم القدس العالمي هو مناسبة للإضاءة على أحقية قضية فلسطين ومظلومية شعبها
السيد نصر الله: نؤكد سقوط مسار نسيان قضية فلسطين والشعب الفلسطيني اليوم أكثر أملا وأشد يقينا بمستقبل الانتصار والتحرير
السيد نصر الله: مسار الإنهاك بالعقوبات والحصار والإرهاب لم ينجح في جعلنا نتخلى عن حقوقنا وعن التضامن مع فلسطين
السيد نصر الله: ما قاله الإمام الخامنئي اليوم يؤكد الإلتزام الجاد والقطعي بدعم فلسطين وحركات المقاومة في المنطقة
السيد نصر الله: مسألة فلسطين والقدس هي جزء من ديننا وكرامتنا ونحن أمة لا يمكن أن تتخلى لا عن دينها ولا عن كرامتها
السيد نصر الله: المواجهة العسكرية والانتفاضة الشعبية مسارات أثبتت أن "إسرائيل" تقهر وليست متفوقة وألحقنا بها الهزيمة
السيد نصر الله: مسارات المقاومة تطورت والعدو يخشاها ويعمل على تفكيكها ونحن يجب أن نعمل على تطويرها
السيد نصر الله: العمليات الجهادية في داخل 48 هزت الكيان وضربت منظومته الأمنية وأعادت قضية فلسطين إلى الواجهة
السيد نصر الله: تحرير فلسطين قد لا يحتاج إلى جيوش قوية ولا إلى سلاح جو بل يحتاج إلى مجاهدين واستشهاديين
السيد نصر الله: مسار ترابط الساحات الفلسطينية يجب أن يبقى قويا والإسرائيلي فهم وعلم أنه لا يمكنه أن يتمادى في القدس
السيد نصر الله: المساس بالمقدسات أمر لا يمكن لمحور المقاومة أن يسكت عنه وسيؤدي إلى زوال "إسرائيل"
السيد نصر الله: يجب مواجهة مسار التطبيع وكل من يطبع مع العدو يجب أن يدان وأن يُتخذ منه الموقف المناسب
السيد نصر الله: إيران أبلغت الدول المطبعة أن أي اعتداء إسرائيلي منها على إيران سترد عليه وهذه الرسالة وصلت "لإسرائيل"
السيد نصر الله: إيران قد تقدم على ضرب "إسرائيل" مباشرة إذا استمرت اعتداءاتها على المصالح الإيرانية
السيد نصر الله: خلال الأسابيع الماضية كانت تشكيلاتنا تجري مناورات صامتة على كل المستويات
السيد نصر الله: عندما تبدأ المناورات الإسرائيلية فالمقاومة في لبنان ستكون في أعلى درجات الاستنفار والجهوزية
السيد نصر الله: أقول للعدو الإسرائيلي لا تراهنوا على تعب هنا أو هناك وأي خطأ أو حماقة سيتم الرد عليه سريعا
السيد نصر الله: لن تسمعوا منا نحتفظ بحق الرد والانتخابات لا تشغلنا عن الجهوزية ولا عن حماية بلدنا
مسيرات شعبية حاشدة في طهران ومدن ايرانية أخرى بمناسبة يوم القدس العالمي
الإمام الخامنئي: ما دام الكيان الصهيوني الغاصب يسيطر على القدس فإن كل أيام السنة يجب أن تعتبر يوم القدس العالمي
الإمام الخامنئي: قوة المقاومة هي وحدها القادرة على حل قضايا العالم الاسلامي وعلى رأسها القضية الفلسطينية
الإمام الخامنئي: فلسطين بأكملها تبدلت إلى مسار المقاومة والشباب الذين يقومون بعمليات تضحية أصبحوا درعاً دفاعياً عن القدس
دائرة الاوقاف الفلسطينية: نحو 160 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في المسجد الأقصى
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي: تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني كتربية الأفعى في الكُم
قائد الحرس الثوري في إيران اللواء حسين سلامي: الامام السيد علي الخامنئي يحمل راية الدفاع عن فلسطين ومقارعة الاستكبار
اللواء سلامي: في القريب العاجل سنشهد ازاحة الكيان الصهيوني من الخريطة العالمية
قائد قوة القدس العميد إسماعيل قاآني يكشف عن عملية لطائرتين مسيرتين فوق كيان العدو قبل أشهر
العميد قاآني: المسيرتان اللتان نفذتا المهمة أدتا لاستنفار عسكري صهيوني واسع والعدو برر ذلك عبر اعلانه مناورات مفاجئة
مسيرات كبرى في اليمن بمناسبة يوم القدس العالمي في 14 محافظة موزعة على 60 ساحة
إسماعيل هنية لليمنيين: تؤكدون أن القدس في قلب صنعاء وأن اليمن كان وما زال مصدر العروبة وعاشقًا للقدس ولفلسطين
خالد البطش لليمنيين: صواريخنا وراجماتنا وسياستنا تتقاطع من أجل تحرير فلسطين ونحن وإياكم على موعد مع النصر
المجلس الأعلى الاسلامي العراقي: الاحتفال بيوم القدس هذا العام له دلالات خاصة في ظل القمع غير المسبوق بحق الفلسطينيين
جمعية الوفاق البحرينية: العالم اليوم أصبح أكثر إيماناً واعتقاداً بقضية فلسطين والأقصى والقدس
مراسل المنار: عشرات الشهداء والجرحى في تفجير إرهابي استهدف مسجد "خليفة صاحب" غربي العاصمة الافغانية كابول
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
السيد نصرالله : لا الانتخابات تشغلنا عن الجهوزية ولا الانتخابات تشغلنا عن حماية بلدنا
منذ 2 ساعة
29 April، 2022
السيد نصرالله
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