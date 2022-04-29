الشيخ البغدادي: عندما تنهار “إسرائيل” ستنهار معها كل المنظومة التي ربطت مصيرها بها – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2022 - 14:24

الشيخ البغدادي: عندما تنهار “إسرائيل” ستنهار معها كل المنظومة التي ربطت مصيرها بها

منذ 7 mins 29 April، 2022
الشيخ حسن البغدادي
لبنان

قال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي إن “تحرير فلسطين لم يعد حلما وإنما بقاء الكيان هو الحلم وهذه هي الحقيقة الواضحة التي يمكن أن يراها حتى من لا يبصر كثيرا”.

وأضاف الشيخ البغدادي “كل المحاولات الأميركية لتركيع محور المقاومة وبسط الهيمنة على منابع النفط باءت بالفشل”، ولفت الى انه “عندما تنهار إسرائيل ستنهار معها كل المنظومة التي ربطت مصيرها بمصير هذا الكيان وسيتحول مشروع التطبيع إلى لعنة عليهم”.

وقال الشيخ البغدادي “بمناسبة يوم القدس العالمي، أصبحنا اليوم في محور المقاومة ببركة تراكم الخبرات والأعمال الجهادية قادرين على خوض المنازلات الكبرى وإلحاق الهزائم بعدوّنا فيما لو فكّر بارتكاب حماقة الإعتداء علينا”.

من جهة ثانية، أكد الشيخ البغدادي على “وجوب المشاركة في الإنتخابات النيابية بفاعلية، كونها تُشكّل انتصاراً على المشروع الأميركي في لبنان والذي يستخدم الحصار الإقتصادي مضافاً لتحميل الضحية مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع”، ودعا “لعدم السقوط في أوهام المشككين في جدوى هذه المشاركة، فالنتائج ستكون معبرا للحد من الهيمنة على قرار لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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