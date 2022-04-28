آية الله الشيخ عيسى قاسم : صرختنا جميعاً حرباً حرباً حتى تحرير القدس وفلسطين وهزيمة الصهيونية والتطبيع

اعتبر آية الله الشيخ عيسى قاسم أن” قَوْل “القدس هي المحور”، وهو قول سماحة السيّد الكبير، القيادة الإسلاميّة المخلصة، السيد حسن نصر الله، الذي يملك كلّ الصدق، وكلّ الجديّة، وكلّ الحركيّة العمليّة، والتطبيق الدقيق”.

واضاف في بيان”االقضيّةُ المحورُ يعكس الاهتمام بها -والتمحور الصادق حولها- مدى الاهتمام بكلّ القضايا المرتبطة بها، والمنحفظة بانحفاظها، والضائعة بضياعها”.

وتابع الشيخ قاسم”قضايا الإسلام اليوم الضائعة والمهددة، استردادها وحفظها يحتاج إلى وقفةٍ جديّةٍ جامعةٍ مُضحيّةٍ في مواجهة الصهيونيّة وأتباعها، مواجهة لا يتخلّف عنها مسلمٌ غيور”.

واضاف “القدسُ المحورُ لا تخلُّف لمسلمٍ غيورٍ عن نصرتها، والتضحيةُ بكلّ غالٍ من أجلها”.

وختم سماحته “صرختُنا جميعًا يوم القدس العالمي، حربًا حربًا حتى تحرير القدس وفلسطين، وهزيمة الصهيونيّة والتطبيع”.

المصدر: بريد الموقع