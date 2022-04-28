محافظ النبطية ترأس اجتماع مجلس الأمن الفرعي: الجهوزية تامة استعدادا للانتخابات النيابية

ترأس محافظ النبطية الدكتور حسن فقيه قبل ظهر اليوم اجتماعا لمجلس الامن الفرعي في محافظة النبطية، في مكتبه في السرايا، في حضور المدعي العام في النبطية القاضي رمزي فرحات، قائد سرية درك النبطية العميد توفيق نصرالله، رئيس مكتب المعلومات في قوى الامن الداخلي في الجنوب العقيد زاهر عاصي، رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في النبطية العقيد الركن علي اسماعيل ، آمر مفرزة النبطية القضائية المقدم جناح ابو خزام، المدير الاقليمي لامن الدولة في النبطية المقدم طالب فرحات، رئيس دائرة أمن عام النبطية المقدم علي حلاوي، رئيس جهاز أمن السفارات في النبطية الرائد عباس عنيسي ونائب رئيس بلدية النبطية صادق عيسى ممثلا رئيس البلدية احمد كحيل.

استهل المحافظ فقيه كلامه بتوجيه التهاني بحلول عيد الفطر وقبله عيد الفصح، متمنيا ان “يعود بأفضل من هذه الأحوال”، وخص بالمعايدة “قادة الأجهزة الأمنية في الجنوب التي تعمل بصمت لحفظ الامن والاستقرار”، مشددا على “جهوزيتها التامة استعدادا للانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل”.

وتطرق الى “الإجراءات الأمنية خلال فترة الأعياد، لا سيما عيد الفطر حول الجوامع حيث تقام صلوات العيد وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة”، مثنيا على “التدابير الأمنية التي اتخذت حول الكنائس والاديرة في عيد الفصح المجيد”.

وناقش المجتمعون “موضوع السرقات التي شهدتها بلدات عدة لا سيما النبطية في الفترة الماضية، على أن يتم توقيف السارقين، بإشراف القضاء المختص وجعل الامر بين القضاء والقوى الأمنية”.

وأشار فقيه الى “قرار منع حرق مكبات النفايات وخصوصا حرق الإطارات لاستخراج الاسلاك النحاسية، لما تتسببان به من ضرر على الصحة والبيئة والسلامة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام