البرازيل تعلن ارتفاع إصابات حمى الضنك مقارنة بالعام الماضي

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن ارتفاع عدد الإصابات بحمى الضنك في البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.

وأفادت قناة “غلوبو” بأنه “في الفترة من 2 اذار/ يناير إلى 16 نيسان/ أبريل تم تسجيل حوالي 465 ألف إصابة بحمى الضنك، بزيادة 104.5٪ عن العام السابق.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 131 وفاة مؤكدة من المصابين، وتسجيل 191 وفاة غير مؤكدة بينهم.

ولفتت إلى أن خطر الوباء يكمن في وسط البلاد وغربها.

وإضافة إلى حمى الضنك، سجل علماء الأوبئة في البلاد زيادة في الإصابات بفيروس زيكا الذي يسبب أمراضا خطيرة في نمو الجنين عند الحوامل.

وتنتقل حمى الضنك وزيكا عن طريق بعوض “الزاعجة المصرية”.

وتتمثل أعراض حمى الضنك في ارتفاع درجة الحرارة والغثيان والطفح الجلدي والصداع وآلام الظهر.

المصدر: وكالة تاس الروسية