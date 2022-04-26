نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد: إرادة شعب فلسطين ومن خلفه محور المقاومة ستصنع النصر المؤزر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 26 2022 - 17:04

نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد: إرادة شعب فلسطين ومن خلفه محور المقاومة ستصنع النصر المؤزر

منذ 28 mins 26 April، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات