نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد: إرادة شعب فلسطين ومن خلفه محور المقاومة ستصنع النصر المؤزر – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2022 - 17:04
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء: نتقدم بالعزاء الى أهالي الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: نأمل معرفة مصير باقي الركاب الذين لا يزال البحث جاريا عنهم
الرئيس عون: ما حصل في طرابلس آلمنا جميعا ولا بد من معالجته من كل النواحي وتولي القضاء التحقيق في غرق الزورق
مجلس الوزراء يكلف وزيري الدفاع والخارجية التنسيق مع جهات خارجية لطلب المساعدة لانتشال الجثامين ورفع المركب من عمق البحر
رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو الى جلسة نيابية يوم الخميس في الاونيسكو للنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بوحبيب
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: السيادة لا تتجزأ ولا يمكن الرهان على الأميركي بأي شيء
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: الإنقطاع التام للكهرباء يشمل محطات الإنتاج والتوزيع الرئيسية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد اجتماعا في موسكو مع الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
لافروف: آمل أن تساهم الأمم المتحدة في تطوير الحوار بين الدول دون شروط مسبقة أو ضغوط
غوتيريش: اقترحت وضع مجموعة اتصال تجمع بين ممثلين دوليين الى جانب أوكرانيا وروسيا للنظر في الممرات الانسانية
الكرملين: الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الأوضاع في أوكرانيا
الشرطة الباكستانية: مقتل خمسة أشخاص بينهم صينيين إثر انفجار عبوة ناسفة بجامعة كراتشي
الجيش الوطني الليبي: احباط محاولة تسلل لتنظيم "داعش" جنوب سبها
الدفاع الروسية: قواتنا استهدفت مستودعين للذخيرة في منطقة خاركيف بصواريخ عالية الدقة
الدفاع الروسية تعرض صورا لاستيلاء الجيش الروسي على قاعدة أوكرانية لإصلاح المعدات مع كمية ضخمة من الأسلحة
سفير روسيا في واشنطن: تصرفات واشنطن تخفي الرغبة في إطاله أمد العملية الخاصة الروسية بأي وسيلة
وزير المالية الأوكراني: كييف طلبت من الجانب الأميركي ما لا يقل عن ملياري دولار كمساعدة اقتصادية شهرية
وزير الحرب الأميركي: الحرب في أوكرانيا هي معركتنا جميعا
الدفاع البريطانية:انخفاض محصول الحبوب الأوكراني سيحدث ضغوطا تضخمية تتسبب في ارتفاع الأسعار العالمية
الاعلام الأمريكي عن مسؤولين في إدارة بايدن: قلقون من أن استحواذ إيلون ماسك على تويتر قد يمهد لعودة ترامب إلى المنصة
كيم جونغ أون يتعهد بتسريع ترسانة بلاده النووية ويهدد بتدمير أي دولة تسعى للمواجهة العسكرية
الأمم المتحدة حول تغير المناخ: البشرية عالقة في "دوامة تدمير ذاتي"
ارتفاع سعر صفيحة البنزين في لبنان: 95 و98 أوكتان 6000 ليرة والمازوت 9000 ليرة والغاز 3000 ليرة
وزارة الصناعة اللبنانية حدّدت سقف سعر مبيع طن الترابة بمليون و690 الف ليرة
الرئيس نبيه بري مهنئاً ماكرون: نجدد التزامنا بالعمل لتعزيز عرى الصداقة بين الشعبين وتطوير صيغ التعاون في مختلف المجالات
الرئيس الروسي في رسالة تهنئة لماكرون: أتمنى لكم بصدق النجاح في نشاطكم العام والصحة الجيدة
روسيا تعلن عن إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين في منطقة ريلسك الحدودية من دون سقوط ضحايا
وزيرا الخارجية والحرب الأميركيان يلتقيان الرئيس الأوكراني في كييف في أول زيارة من نوعها منذ بدء العملية العسكرية الروسية
مسؤول كبير في الخارجية الأميركية: الوزيران الأميركيان أعلنا عن أكثر من 700 مليون دولار كمساعدة عسكرية إضافية لكييف
الشرطة البريطانية: مقتل أربعة أشخاص طعنا في شقة في جنوب شرق لندن وتوقيف مشتبه به
مسؤول كبير في الخارجية الأميركية: بلينكن وأوستن أعلنا عن أكثر من 700 مليون دولار كمساعدة عسكرية إضافية لكييف
وزير الحرب الأميركي لويد أوستن بعد عودته من كييف: نعتقد أن الأوكرانيين يمكنهم ربح الحرب إذا كانت لديهم المعدات المناسبة
مسؤول كبير في الخارجية الأميركية: بلينكن وأوستن أعلنا عن أكثر من 700 مليون دولار كمساعدة عسكرية إضافية لكييف
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد: إرادة شعب فلسطين ومن خلفه محور المقاومة ستصنع النصر المؤزر
منذ 28 mins
26 April، 2022
أبو أحمد فؤاد
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