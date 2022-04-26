آية الله الشيخ عيسى قاسم : لحشد طاقات الأمة لاكتساح الوجود الشيطاني في فلسطين والاطاحة بالتطبيع الخبيث – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2022 - 17:04

آية الله الشيخ عيسى قاسم : لحشد طاقات الأمة لاكتساح الوجود الشيطاني في فلسطين والاطاحة بالتطبيع الخبيث

منذ 42 mins 26 April، 2022
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