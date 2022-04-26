قتلى في انفجار قرب معهد صيني بالجامعة الباكستانية في كراتشي (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2022 - 15:08

قتلى في انفجار قرب معهد صيني بالجامعة الباكستانية في كراتشي (روسيا اليوم)

منذ 22 mins 26 April، 2022
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