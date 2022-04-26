أ ف ب: الأمم المتحدة تتوقع ارتفاع عدد لاجئي أوكرانيا لأكثر من 8 ملايين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2022 - 13:00

أ ف ب: الأمم المتحدة تتوقع ارتفاع عدد لاجئي أوكرانيا لأكثر من 8 ملايين

منذ 1 ساعة 26 April، 2022
أخبار موقع المنار

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