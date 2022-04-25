الحزب القومي: سريع بفاجعة طرابلس والمقاومة المسلحة هي السبيل لتحرير الأرض

تقدم الحزب السوري القومي الاجتماعي من أسر ضحايا فاجعة زورق طرابلس بأحر التعازي، مؤكدا “وقوف الحزب إلى جانب العائلات التي فقدت أحبائها لتجاوز هذا المصاب الأليم”.

واعتبر في بيان ان “هذه الأحداث الأليمة وغيرها من الملمات التي تصيبنا تؤكد صوابية موقفنا من النظام الطائفي اللبناني ومن حالة الفوضى والتسيب والانهيار التي وصلت إليها البلاد، والتي تدفع بشعبنا للهرب في قوارب الموت من شواطئ البؤس”.

وإذ دعا “أهلنا إلى التحلي بالصبر والحكمة والتمسك بأمن مدينة طرابلس”، دعا أيضا المعنيين في الدولة والمؤسسة العسكرية الى “إنجاز التحقيقات الشفافة سريعا وجلاء الصورة لقطع الطريق على مريدي الفتنة وحماية المؤسسة العسكرية ودورها كجهة وطنية ضامنة للاستقرار والسلم الأهلي”.

من جهة ثانية، دان الحزب القومي اعتداءات العدو التي طالت مناطق في جنوب لبنان فجر اليوم “وتسببت بحرائق وخسائر في البيئة الطبيعية للمنطقة وهددت حياة السكان، على مرأى ومسمع من قوات اليونيفيل، على الرغم من قرارات الأحادية الدولية”، وأكد “تمسك شعبنا بالمقاومة المسلحة سبيلا لتحرير الأرض، وحق شعبنا بالرد على اعتداءات العدو في الجنوب اللبناني وفي فلسطين المحتلة والجولان المحتل، من كل خطوط النار المحيطة بالدولة اليهودية الزائلة وبكل الوسائل الممكنة”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام