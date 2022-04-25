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April 25 2022 - 19:14

تجمع العلماء المسلمين وحركة الأمة يوزعان الحصص والمواد الغذائية في بيروت

منذ 48 mins 25 April، 2022
اخبار
لبنان

وزع تجمع العلماء المسلمين واللجنة الاجتماعية في حركة الأمة، في شهر رمضان المبارك، وأجواء يوم القدس العالمي، الدفعة المشتركة من الحصص التموينية، “لبلسمة جراح الأسر المتعففة في بيروت، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”.
وفي إطار نشاطاتها في هذا الشهر المبارك، تقوم اللجنة الاجتماعية في حركة الأمة بطهي وتوزيع وجبات إفطار جاهزة على العائلات المحتاجة، إضافة إلى توزيع عينات غذائية، متمنية على من يرغب بالمساهمة، “إرسال ما تيسر إلى مسجد الشيخ أحمد كفتارو في بيروت – المصيطبة شارع بشير جنبلاط قرب سوبر ماركت شوبرز”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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