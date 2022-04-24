العثور على 8 جثث قبالة جزيرة الفنار – رمتين (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2022 - 14:04

العثور على 8 جثث قبالة جزيرة الفنار – رمتين (الوكالة الوطنية)

منذ 3 ساعة 24 April، 2022
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