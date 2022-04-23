زاخاروفا: دول “بريكس” أصبحت بالفعل نواة عالم متعدد الأقطاب

اعتبرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن نظام العلاقات الدولية يمر بمرحلة تحول عميق، واكدت أن دول مجموعة “بريكس” أصبحت بالفعل نواة عالم متعدد الأقطاب.

وقالت زاخاروفا السبت “من المهم أن دول بريكس، وكذلك العديد من الدول الأخرى، تركز على تنميتها الذاتية والتعاون الدولي البناء”، وتابعت “لا تستسلم الغالبية العظمى من اللاعبين العالميين لمحاولات إقناعها بفرض عقوبات على روسيا أو على الأقل توجيه انتقادات صريحة لنا”.

وأضافت زاخاروفا “ستواصل روسيا العمل في الساحة الدولية لتعزيز مبادئ المساواة السيادية بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعاون على أساس توازن المصالح. ولتحقيق هذه الغاية”، وقالت “سنواصل التعاون بنشاط مع من يشاطرنا الأفكار من دول بريكس ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون وأصدقاء وشركاء آخرين”.

المصدر: روسيا اليوم