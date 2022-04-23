بريطانيا: اعتقال مشتبه به بالاعتداء على 11 في وسط انكلترا

أكدت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت مشتبها فيه بعد تنفيذ سلسلة اعتداءات على مواطنين صباح السبت في بلدة بيدوورث وسط إنكلترا، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا تعرض أحدهم لعملية طعن.

وأكدت شرطة مقاطعة وركشير في بيان لها أنها تلقت في الساعة الثامنة تقريبا من صباح السبت بلاغات عن تعرض عدد من المواطنين لاعتداءات على يد رجل وسط بيدوورث.

ولفتت الشرطة إلى أن شابا يبلغ من العمر نحو 20 عاما تعرض لعملية طعن ونقل إلى المستشفى ولا يزال في حالة مستقرة، بينما تعرض عشرة أشخاص آخرين لجروح خفيفة ويساعدون ضباط الشرطة في التحقيق.

وكشفت الشرطة أن المشتبه فيه الذي أوقف على خلفية الحادث هو رجل من السكان المحليين يبلغ من العمر 33 عاما، مؤكدة أنه لا يزال قيد الحبس وأنها لا تبحث عن أي مشتبه فيهم آخرين.

المصدر: روسيا اليوم