الطقس غدا غائم جزئيا وانخفاض في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس في لبنان اليوم السبت قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، يتحول بعد الظهر إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة ويتكون الضباب مساء على المرتفعات.

– الحال العامة: طقس ربيعي دافىء نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، يتقلب محليا اعتبارا من ظهر يوم غد الأحد مع انخفاض درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة وانخفاض بدرجات الحرارة. يتشكل الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار محلية خفيفة خاصة في المناطق الداخلية اعتبارا من بعد الظهر.

الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الداخلية اعتبارا من الظهر.

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع استمرار درجات الحرارة بالإنخفاض ويتكون الضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 13 إلى 25 درجة، فوق الجبال من 10 إلى 23 درجة، في الداخل من 12 إلى 30 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على الجبال بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

-حرارة سطح الماء: 20°م.

– الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية