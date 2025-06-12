الطقس في لبنان..

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غدا الجمعة، غائما جزئيا الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل بينما ترتفع في المناطق الجبيلة، ويتكوّن الضباب على مستويات منخفضة بسبب الرطوبة المرتفعة على الساحل.

-الحال العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شيه الجزيرة العربية، ويكون تأثيرها بشكل خاص على المناطق الجبلية والداخلية ( لتصبح اعلى من معدلاتها القصوى بحدود ال5 درجات في الداخل ) مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل والمرتفعات المتوسطة مما يزيد من الشعور بالحر، ومن المتوقع أن تبدأ بالانحسار التدريجي اعتبارا من يوم الأحد.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و30، طرابلس بين 20 و29، زحلة بين 16 و32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة، تسوء معه الرؤية أحيانا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.

الجمعة: غائم جزئيا الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل بينما ترتفع في المناطق الجبيلة، ويتكوّن الضباب على مستويات منخفضة بسبب الرطوبة المرتفعة على الساحل .

السبت: غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، يتكوّن الضباب على مستويات منخفضة تسوء معه الرؤية أحيانا.

الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع ضباب كثيف على المرتفعات، اعتبارا من بعد الظهر كما تنشط الرياح أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 14 الى 28 درجة، فوق الجبال من 17 الى 28 درجة، في الداخل من 19 الى 40 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كم/س

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 65 و 85 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام