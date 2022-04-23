ننصحكم بالنظر في المرآة.. الصين ترد على تصريحات مسؤول أمريكي حول الأزمة الأوكرانية

ردت بكين أمس الجمعة على تصريحات أحد المسؤولين الأمريكيين بأن على الصين أن تتعلم الدروس الصحيحة من الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك استحالة فصل الولايات المتحدة عن حلفائها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان، خلال مؤتمر صحفي “إن موقف الصين من القضية الأوكرانية علني، وعادل، وموضوعي ولا يثير أي شكوك. وبخلاف ذلك، فإن الولايات المتحدة هي من تملك سجلا سيئا بشأن القضايا ذات الصلة”.

وأضاف تشاو “ننصح الولايات المتحدة بأن تنظر في المرآة، وأن تدير شؤونها الخاصة بشكل صحيح قبل أن تشير بأصابع الاتهام واللوم على الآخرين”.

وقال تشاو إن تصريحات ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكي “عبارة عن كليشيهات محضة”، ومجرد “خدعة قديمة لتشويه سمعة الصين والافتراء عليها”.

وأكد المتحدث أن “الوقائع أثبتت أن الصين هي دولة بانية للسلام العالمي، ومساهمة في التنمية العالمية، ومدافعة عن النظام الدولي”.

المصدر: وكالة شينخوا الصينية